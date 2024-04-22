Пермское ГУ МЧС: в результате паводка в регионе подтопило 38 территорий

Пермское ГУ МЧС раскрыло число придомовых территорий региона, которые оказались подтоплены в результате паводка. Речь об участках в Александровском и Кунгурском муниципальных округах.
«В Пермском крае подтоплены 38 придомовых территорий. 31 участок находится в Чусовском округе на реке Усьва, еще семь в Александровском муниципальном округе. Также подтоплены низководные мосты в Кунгурском округе», — сообщила в интервью телеканалу «Ветта» начальник отделения прогнозирования ЧС управления ГО и защиты населения ГУ МЧС Прикамья Наталья Макарова.
Ранее в главном управлении МЧС по Пермскому краю представили три варианта развития паводковой ситуации. Согласно наихудшему сценарию, водой будут затоплены десятки приусадебных участков,, а также участки автодорог и низководные мосты. Так, паводок угрожает поселку Яйва, где в ближайшие сутки поднимется уровень воды в одноименной реке. А в Ильинском районе пришлось перекрыть на ремонт участок трассы возле села Васильевское. Там в результате половодья на дорожном полотне появилась трещина.
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Пермское ГУ МЧС раскрыло число придомовых территорий региона, которые оказались подтоплены в результате паводка. Речь об участках в Александровском и Кунгурском муниципальных округах. «В Пермском крае подтоплены 38 придомовых территорий. 31 участок находится в Чусовском округе на реке Усьва, еще семь в Александровском муниципальном округе. Также подтоплены низководные мосты в Кунгурском округе», — сообщила в интервью телеканалу «Ветта» начальник отделения прогнозирования ЧС управления ГО и защиты населения ГУ МЧС Прикамья Наталья Макарова. Ранее в главном управлении МЧС по Пермскому краю представили три варианта развития паводковой ситуации. Согласно наихудшему сценарию, водой будут затоплены десятки приусадебных участков,, а также участки автодорог и низководные мосты. Так, паводок угрожает поселку Яйва, где в ближайшие сутки поднимется уровень воды в одноименной реке. А в Ильинском районе пришлось перекрыть на ремонт участок трассы возле села Васильевское. Там в результате половодья на дорожном полотне появилась трещина.