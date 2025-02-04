Какой праздник отмечают 5 февраля: приметы и традиции на Агафий-полухлебник

В православных храмах по всему миру 5 февраля вспоминают мучеников Агафангела и Климента. В народе же праздник назвали Агафий — полухлебник, и за многовековую историю он оброс своими приметами и традициями. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 5 февраля.
Традиции на Агафий — полухлебник
Праздник назвали «полухлебником» не просто так. 5 февраля в народе проверяли запасы, которые оставались до начала весны. Считалось, что к этому моменту расчетливые хозяева должны были потратить всего половину от всех припасов, иначе придется потуже затянуть пояс.
Поэтому Агафий — полухлебник стал днем домашних забот. Крестьяне приводили в порядок амбары и подсчитывали остатки зерна. Не менее важным было количество снега на полях. В народе считали, что чем больше насыпет сугробов, тем богаче окажется урожай.
Что нельзя делать на Агафий — полухлебник
В народе каждый знал, что на Агафий — полухлебник нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Считалось, что 5 февраля с небес спускались ангелы и принимали облик обычных странников. Их ни в коем случае нельзя было прогонять с порога — наоборот, люди старались накормить нуждающихся. Иначе можно было лишиться счастья.
Также крестьяне старались не сидеть 5 февраля сложа руки. Люди верили, что усердный труд на Агафий — полухлебник принесет достаток и удачу в будущем.
Приметы на Агафий — полухлебник
Чтобы понять, какую погоду ждать за окном в ближайшем будущем, люди следили за поведением птиц и животных. Например, если синица кричала утром, то скоро грянут сильные морозы. А белка, спустившаяся из гнезда на землю, намекала на приближающуюся оттепель.
Погода на Агафий-полухлебник указывала на то, чего ждать от февраля. Обстановка за окном до полудня указывала на то, какой будет первая половина месяца, а вечерняя погода соответствовала второй половине февраля.
История праздника
5 февраля православные вспоминают о мучениках Агафангеле и его учителе, епископе Клименте. Агафангел жил в III веке и с детства воспитывался в христианских традициях. Вскоре еписком Климент стал настоятелем юноши. К 20 годам Агафангел уже и сам стал епископом в Анкире.
Во время гонений на христиан Агафангела и Климента схватили стражники. Мучеников истязали, заставляя отречься от веры, но ученик и учитель мужественно вынесли все пытки. В итоге император Максимилиан приказал казнить христиан.
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