Какой праздник отмечают 5 февраля: приметы и традиции на Агафий-полухлебник

В православии 5 февраля вспоминают святых Агафангела и Климента
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В народе 5 февраля проверяли запасы, оставшиеся до весны
В народе 5 февраля проверяли запасы, оставшиеся до весны Фото:

В православных храмах по всему миру 5 февраля вспоминают мучеников Агафангела и Климента. В народе же праздник назвали Агафий — полухлебник, и за многовековую историю он оброс своими приметами и традициями. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 5 февраля.

Традиции на Агафий — полухлебник

Праздник назвали «полухлебником» не просто так. 5 февраля в народе проверяли запасы, которые оставались до начала весны. Считалось, что к этому моменту расчетливые хозяева должны были потратить всего половину от всех припасов, иначе придется потуже затянуть пояс.

Поэтому Агафий — полухлебник стал днем домашних забот. Крестьяне приводили в порядок амбары и подсчитывали остатки зерна. Не менее важным было количество снега на полях. В народе считали, что чем больше насыпет сугробов, тем богаче окажется урожай.

Что нельзя делать на Агафий — полухлебник

В народе каждый знал, что на Агафий — полухлебник нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Считалось, что 5 февраля с небес спускались ангелы и принимали облик обычных странников. Их ни в коем случае нельзя было прогонять с порога — наоборот, люди старались накормить нуждающихся. Иначе можно было лишиться счастья.

Также крестьяне старались не сидеть 5 февраля сложа руки. Люди верили, что усердный труд на Агафий — полухлебник принесет достаток и удачу в будущем.

Приметы на Агафий — полухлебник

Чтобы понять, какую погоду ждать за окном в ближайшем будущем, люди следили за поведением птиц и животных. Например, если синица кричала утром, то скоро грянут сильные морозы. А белка, спустившаяся из гнезда на землю, намекала на приближающуюся оттепель.

Погода на Агафий-полухлебник указывала на то, чего ждать от февраля. Обстановка за окном до полудня указывала на то, какой будет первая половина месяца, а вечерняя погода соответствовала второй половине февраля.

История праздника

5 февраля православные вспоминают о мучениках Агафангеле и его учителе, епископе Клименте. Агафангел жил в III веке и с детства воспитывался в христианских традициях. Вскоре еписком Климент стал настоятелем юноши. К 20 годам Агафангел уже и сам стал епископом в Анкире.

Во время гонений на христиан Агафангела и Климента схватили стражники. Мучеников истязали, заставляя отречься от веры, но ученик и учитель мужественно вынесли все пытки. В итоге император Максимилиан приказал казнить христиан.

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В православных храмах по всему миру 5 февраля вспоминают мучеников Агафангела и Климента. В народе же праздник назвали Агафий — полухлебник, и за многовековую историю он оброс своими приметами и традициями. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 5 февраля. Традиции на Агафий — полухлебник Праздник назвали «полухлебником» не просто так. 5 февраля в народе проверяли запасы, которые оставались до начала весны. Считалось, что к этому моменту расчетливые хозяева должны были потратить всего половину от всех припасов, иначе придется потуже затянуть пояс. Поэтому Агафий — полухлебник стал днем домашних забот. Крестьяне приводили в порядок амбары и подсчитывали остатки зерна. Не менее важным было количество снега на полях. В народе считали, что чем больше насыпет сугробов, тем богаче окажется урожай. Что нельзя делать на Агафий — полухлебник В народе каждый знал, что на Агафий — полухлебник нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Считалось, что 5 февраля с небес спускались ангелы и принимали облик обычных странников. Их ни в коем случае нельзя было прогонять с порога — наоборот, люди старались накормить нуждающихся. Иначе можно было лишиться счастья. Также крестьяне старались не сидеть 5 февраля сложа руки. Люди верили, что усердный труд на Агафий — полухлебник принесет достаток и удачу в будущем. Приметы на Агафий — полухлебник Чтобы понять, какую погоду ждать за окном в ближайшем будущем, люди следили за поведением птиц и животных. Например, если синица кричала утром, то скоро грянут сильные морозы. А белка, спустившаяся из гнезда на землю, намекала на приближающуюся оттепель. Погода на Агафий-полухлебник указывала на то, чего ждать от февраля. Обстановка за окном до полудня указывала на то, какой будет первая половина месяца, а вечерняя погода соответствовала второй половине февраля. История праздника 5 февраля православные вспоминают о мучениках Агафангеле и его учителе, епископе Клименте. Агафангел жил в III веке и с детства воспитывался в христианских традициях. Вскоре еписком Климент стал настоятелем юноши. К 20 годам Агафангел уже и сам стал епископом в Анкире. Во время гонений на христиан Агафангела и Климента схватили стражники. Мучеников истязали, заставляя отречься от веры, но ученик и учитель мужественно вынесли все пытки. В итоге император Максимилиан приказал казнить христиан.
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