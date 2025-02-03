Происшествия Раскрыты подробности поножовщины в 205-й гимназии Екатеринбурга Школьник порезал сверстника в 205-й гимназии Екатеринбурга из-за травли 04 февраля 2025 в 14:04 Размер текста - 17 + Удар пришелся в область лопатки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Ученик седьмого класса екатеринбургской гимназии №205 порезал 13-летнего подростка из-за обзывательств и обрызгивания водой из игрушки. Удар пострадавшему пришелся в область лопатки, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Один из подростков „задирал“ другого, периодически обрызгивая водой из игрушки. В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану», — говорится в сообщении. Пострадавшему уже оказывают всю необходимую медпомощь, его состояние оценивают как удовлетворительное. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит работу гимназии. «По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве. Инцидент случился днем 4 февраля. По одной из версий, конфликт начался из-за оскорбления матери. На место ЧП оперативно съехались силовики и медики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ученик седьмого класса екатеринбургской гимназии №205 порезал 13-летнего подростка из-за обзывательств и обрызгивания водой из игрушки. Удар пострадавшему пришелся в область лопатки, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Один из подростков „задирал“ другого, периодически обрызгивая водой из игрушки. В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану», — говорится в сообщении. Пострадавшему уже оказывают всю необходимую медпомощь, его состояние оценивают как удовлетворительное. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит работу гимназии. «По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве. Инцидент случился днем 4 февраля. По одной из версий, конфликт начался из-за оскорбления матери. На место ЧП оперативно съехались силовики и медики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям