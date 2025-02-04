В Челябинске назначили дату прощания с детским врачом Галиной Киреевой

Прощание с экс-главврачом детской больницы Челябинска назначено на 6 февраля
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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, киреева галина
Галина Киреева была заслуженным врачом России и почетным гражданином города Фото:

В Челябинске 6 февраля состоится прощание с бывшим главврачом детской областной больницы, заслуженным врачом России и Почетным гражданином города Галиной Киреевой. Оно пройдет в кинотеатре имени Пушкина, отметили в пресс-службе регионального минздрава.

«Прощание с Галиной Киреевой состоится 6 февраля в кинотеатре имени А. С. Пушкина („Манекен“) с 11:00 до 12:00», — сообщили в пресс-службе ведомства. Она возглавляла областную детскую больницу почти 15 лет.

О смерти Киреевой стало известно 4 февраля. Челябинка прошла путь от врача-педиатра участковой районной больницы до главного врача одной из ведущих детских учреждений региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования родным и близким челябинки.

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В Челябинске 6 февраля состоится прощание с бывшим главврачом детской областной больницы, заслуженным врачом России и Почетным гражданином города Галиной Киреевой. Оно пройдет в кинотеатре имени Пушкина, отметили в пресс-службе регионального минздрава. «Прощание с Галиной Киреевой состоится 6 февраля в кинотеатре имени А. С. Пушкина („Манекен“) с 11:00 до 12:00», — сообщили в пресс-службе ведомства. Она возглавляла областную детскую больницу почти 15 лет. О смерти Киреевой стало известно 4 февраля. Челябинка прошла путь от врача-педиатра участковой районной больницы до главного врача одной из ведущих детских учреждений региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования родным и близким челябинки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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