В Челябинске назначили дату прощания с детским врачом Галиной Киреевой

В Челябинске 6 февраля состоится прощание с бывшим главврачом детской областной больницы, заслуженным врачом России и Почетным гражданином города Галиной Киреевой. Оно пройдет в кинотеатре имени Пушкина, отметили в пресс-службе регионального минздрава.
«Прощание с Галиной Киреевой состоится 6 февраля в кинотеатре имени А. С. Пушкина („Манекен“) с 11:00 до 12:00», — сообщили в пресс-службе ведомства. Она возглавляла областную детскую больницу почти 15 лет.
О смерти Киреевой стало известно 4 февраля. Челябинка прошла путь от врача-педиатра участковой районной больницы до главного врача одной из ведущих детских учреждений региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования родным и близким челябинки.
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