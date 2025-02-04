Губернатор ХМАО объявил о намерении продолжать проект «Герои Югры» и после завершения учебы первого потока

В программе «Герои Югры» зарегистрировались 476 участников СВО из ХМАО
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Первый поток проекта «Герои Югры» не станет последним — глава региона намерен продолжить программу
Первый поток проекта «Герои Югры» не станет последним — глава региона намерен продолжить программу Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о намерении продолжать проект «Герои Югры» и после завершения учебы первого потока. Для участия в локализации федеральной программы записались 476 участников СВО из Югры, планируется формировать несколько потоков в будущем.

«Уже точно могу сказать, что проект „Герои Югры“ не будет разовым, в будущем сформируем еще несколько потоков», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он уточнил, что на сайте проекта зарегистрировались 476 ветеранов и действующих участников СВО.

Кухарук также подтвердил личное участие в программе. Он станет наставником. Персональный куратор будет закреплен за каждым бойцом. В списках — заместители губернатора, югорский омбудсмен Наталья Стердкова, первый мэр-ветеран Руслан Александров и депутат окружной думы Дмитрий Аксенов, легендарный экс-комбат батальона «Югра».

Действующие участники СВО при успешном прохождении отбора будут зачислены в резервные группы. В них занятия начнутся позже, и бойцы смогут влиться в проект после возвращения домой с передовой. «Время героев» стартует в марте и завершится в декабре 2025 года.

ХМАО стал первым уральским регионом, готовым запустить программу кадровой интеграции бойцов по аналогии с федеральным проектом «Время героев». В округе за два дня с момента запуска программы от военнослужащих поступило сразу больше нескольких десятков заявлений.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о намерении продолжать проект «Герои Югры» и после завершения учебы первого потока. Для участия в локализации федеральной программы записались 476 участников СВО из Югры, планируется формировать несколько потоков в будущем. «Уже точно могу сказать, что проект „Герои Югры“ не будет разовым, в будущем сформируем еще несколько потоков», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он уточнил, что на сайте проекта зарегистрировались 476 ветеранов и действующих участников СВО. Кухарук также подтвердил личное участие в программе. Он станет наставником. Персональный куратор будет закреплен за каждым бойцом. В списках — заместители губернатора, югорский омбудсмен Наталья Стердкова, первый мэр-ветеран Руслан Александров и депутат окружной думы Дмитрий Аксенов, легендарный экс-комбат батальона «Югра». Действующие участники СВО при успешном прохождении отбора будут зачислены в резервные группы. В них занятия начнутся позже, и бойцы смогут влиться в проект после возвращения домой с передовой. «Время героев» стартует в марте и завершится в декабре 2025 года. ХМАО стал первым уральским регионом, готовым запустить программу кадровой интеграции бойцов по аналогии с федеральным проектом «Время героев». В округе за два дня с момента запуска программы от военнослужащих поступило сразу больше нескольких десятков заявлений.
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