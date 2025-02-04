Мэрия Ирбита готова помочь родным семьи тюменцев, погибших в ДТП на трассе

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Семью из Тюмени похоронят в Ирбите, где живут их родственники
Семью из Тюмени похоронят в Ирбите, где живут их родственники Фото:

Мэрия Ирбита (Свердловская область) готова оказать помощь родным тюменцев, погибшим на трассе 2 февраля, и которые будут похоронены в городе, откуда они возвращались домой. Об этом URA.RU сообщили в администрации.

«Специалисты администрации Ирбита, в том числе глава города Николай Юдин, о произошедшей трагедии знают. В настоящее время каких-либо обращений о необходимой помощи в наш адрес не поступало. Тем не менее сотрудники мэрии готовы рассмотреть варианты помощи родным погибших. Тем более, что один из их родственников является специалистом администрации муниципалитета», — рассказали URA.RU в мэрии Ирбита.

Как ранее писало URA.RU, 2 февраля на трассе Тюмень — Каменка произошло ДТП, в котором погибла семья из Тюмени: папа, мама и их три дочери возвращались из Ирбита, где навещали бабушку. Последней скончалась младшая девочка, которой было 2,5 года — она умерла в больнице. Как сообщают СМИ, погибших похоронят в Ирбите.

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Мэрия Ирбита (Свердловская область) готова оказать помощь родным тюменцев, погибшим на трассе 2 февраля, и которые будут похоронены в городе, откуда они возвращались домой. Об этом URA.RU сообщили в администрации. «Специалисты администрации Ирбита, в том числе глава города Николай Юдин, о произошедшей трагедии знают. В настоящее время каких-либо обращений о необходимой помощи в наш адрес не поступало. Тем не менее сотрудники мэрии готовы рассмотреть варианты помощи родным погибших. Тем более, что один из их родственников является специалистом администрации муниципалитета», — рассказали URA.RU в мэрии Ирбита. Как ранее писало URA.RU, 2 февраля на трассе Тюмень — Каменка произошло ДТП, в котором погибла семья из Тюмени: папа, мама и их три дочери возвращались из Ирбита, где навещали бабушку. Последней скончалась младшая девочка, которой было 2,5 года — она умерла в больнице. Как сообщают СМИ, погибших похоронят в Ирбите.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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