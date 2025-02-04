Почему российские киберспортсмены — одни из лучших в мире: новый выпуск «По фактам» от URA.RU

Россиянин Антон Шкредов в составе команды «Tundra Esports» по Dota 2 2 февраля выиграл престижный турнир «FISSURE PLAYGROUND #1». Призовой фонд соревнования составил 1 миллион долларов, а победитель получил 400 тысяч долларов.
«Вот мы и победили! Вернулись в игру, со счета 0:2 в итоге сделала 3:2. Поздравляем нас», — заявил Шкредов в своих соцсетях.
Ранее игрок уже побеждал на престижных турнирах. В 2024 году его команда заняла 2 место на международном чемпионате по Dota 2. Там Антон Шкредов уступил другой команде из России «Team Spirit».
Российские киберспортсмены и в других дисциплинах регулярно занимают призовые места. 26 января состав «Team Spirit», но уже в игре Counter-Strike 2, выиграл турнир «BLAST Bounty Spring 2025». А «снайпер» команды Данил Крышковец удостоился награды «MVP» — лучший игрок турниры.
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