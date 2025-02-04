В Верхней Пышме возводят проект для первого советского беспилотного шаттла. Фото, видео

В Верхней Пышме стартовало строительство павильона для корабля «Буран»

04 февраля 2025 в 16:42 Размер текста - 17 +

На реставрацию «Бурана» уйдет около года Фото: Размик Закарян © URA.RU Музейный комплекс в Верхней Пышме впервые показал павильон, в котором будет обитать космический корабль «Буран». Видео с проектом, которого еще не было в Свердловской области, появилось в соцсетях учреждения. «Мы слетали в будущее на DeLorean и увидели дом для орбитального космического корабля „Буран“. Делимся с вами», — сообщают представители музея. Судя по кадрам, помещение снаружи будет напоминать уникальный экспонат, который сейчас находится на реставрации. Пока же строители возводят основание будущей стоянки космического корабля. В перспективе в павильоне поставят аппарат и сделают выставку о советской космической программе «Энергия — Буран». Огромный экспонат привезли в Свердловскую область в начале августа 2024 года. Он проделал путь из аэропорта Жуковский по Москве-реке, также он побывал в Прикамье и недалеко от Нижнего Тагила. Специалисты приступили к первому этапу возрождения аппарата в январе, но им предстоит нелегкая работа. Дело в том, что многие чертежи, необходимые для реставрации, отсутствуют или недоступны. Подробнее о «Буране», который оказался в Верхней Пышме, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музейный комплекс в Верхней Пышме впервые показал павильон, в котором будет обитать космический корабль «Буран». Видео с проектом, которого еще не было в Свердловской области, появилось в соцсетях учреждения. «Мы слетали в будущее на DeLorean и увидели дом для орбитального космического корабля „Буран“. Делимся с вами», — сообщают представители музея. Судя по кадрам, помещение снаружи будет напоминать уникальный экспонат, который сейчас находится на реставрации. Пока же строители возводят основание будущей стоянки космического корабля. В перспективе в павильоне поставят аппарат и сделают выставку о советской космической программе «Энергия — Буран». Огромный экспонат привезли в Свердловскую область в начале августа 2024 года. Он проделал путь из аэропорта Жуковский по Москве-реке, также он побывал в Прикамье и недалеко от Нижнего Тагила. Специалисты приступили к первому этапу возрождения аппарата в январе, но им предстоит нелегкая работа. Дело в том, что многие чертежи, необходимые для реставрации, отсутствуют или недоступны. Подробнее о «Буране», который оказался в Верхней Пышме, — в материале URA.RU.