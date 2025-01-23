В Верхней Пышме приступили к уникальной спецоперации по спасению космического корабля

В Верхней Пышме стартовала реставрация космического корабля «Буран»
© Служба новостей «URA.RU»
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Огромный корабль начали собирать в начале августа 2024 года
Огромный корабль начали собирать в начале августа 2024 года Фото:

В Музейном комплексе в Верхней Пышме спустя четыре месяца стартовала реставрация огромного экспоната — орбитального космического корабля «Буран». Сейчас специалисты приступают к первому этапу возрождения аппарата, но предстоит нелегкая работа, рассказали URA.RU в свердловском музее.

«Реставрация „Бурана“ — это уникальный проект. Специалистов по реставрации космической техники, насколько мне известно, нет, и до нас никто не выполнял подобную работу. Несмотря на внешнее обилие информации по программе „Буран“, многие чертежи, необходимые для реставрации, отсутствуют либо недоступны. Также усложняет работу специфика использованных ранее в изготовлении космического корабля уникальных материалов», — говорит директор Музейного комплекса Николай Резинских.

Первым делом специалисты просканируют корпус корабля, а после будут проектировать и делать недостающие детали. Среди них — внешние элементы маршевых двигателей и двигателей управления, створка носового шасси, часть остекления, носовой обтекатель и обтекатель кромки крыла.

«Технологии, материалы, приборы, применявшиеся в строительстве Бурана, крайне сложны, что затрудняет изготовление даже макетных решений. Мы ставим перед собой задачу придать законченный внешний вид орбитальному кораблю и организовать доступ посетителей внутрь, чтобы показать как можно больше конструктивных элементов и инженерных решений», — заявил Резинских.

Параллельно с этим в Верхней Пышме строят павильон для «Бурана». В нем разместят сам корабль и выставку о советской космической программе «Энергия — Буран».

Корабль везли в Верхнюю Пышму из аэропорта Жуковский по Москве-реке, также он побывал в Прикамье и недалеко от Нижнего Тагила. Длина корабля составляет 36,4 метра, размах крыла — около 24 метров.

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В Музейном комплексе в Верхней Пышме спустя четыре месяца стартовала реставрация огромного экспоната — орбитального космического корабля «Буран». Сейчас специалисты приступают к первому этапу возрождения аппарата, но предстоит нелегкая работа, рассказали URA.RU в свердловском музее. «Реставрация „Бурана“ — это уникальный проект. Специалистов по реставрации космической техники, насколько мне известно, нет, и до нас никто не выполнял подобную работу. Несмотря на внешнее обилие информации по программе „Буран“, многие чертежи, необходимые для реставрации, отсутствуют либо недоступны. Также усложняет работу специфика использованных ранее в изготовлении космического корабля уникальных материалов» , — говорит директор Музейного комплекса Николай Резинских. Первым делом специалисты просканируют корпус корабля, а после будут проектировать и делать недостающие детали. Среди них — внешние элементы маршевых двигателей и двигателей управления, створка носового шасси, часть остекления, носовой обтекатель и обтекатель кромки крыла. « Технологии, материалы, приборы, применявшиеся в строительстве „ Бурана“ , крайне сложны, что затрудняет изготовление даже макетных решений. Мы ставим перед собой задачу придать законченный внешний вид орбитальному кораблю и организовать доступ посетителей внутрь, чтобы показать как можно больше конструктивных элементов и инженерных решений», — заявил Резинских. Параллельно с этим в Верхней Пышме строят павильон для « Бурана» . В нем разместят сам корабль и выставку о советской космической программе «Энергия — Буран». Корабль везли в Верхнюю Пышму из аэропорта Жуковский по Москве-реке, также он побывал в Прикамье и недалеко от Нижнего Тагила. Длина корабля составляет 36,4 метра, размах крыла — около 24 метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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