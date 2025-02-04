Выступившая со скандальным предложением для школьников чиновница ушла в отставку

Директор департамента Минпросвещения Наталья Агре покинула должность. Об этом она сообщила СМИ. Ранее чиновница предлагала вернуть школьные дискотеки в учебные заведения и заявляла, что это поспособствует увеличению демографии в стране.
«Директор департамента Минпросвещения Наталья Агре сообщила, что покинула должность», — передали в РИА Новости слова чиновницы. Она отметила, что приняла решение об уходе еще в декабре прошлого года.
Ранее Агре заявила, что молодежь до 21 года мало заинтересована в создании семьи из-за того, что государство не создает им условия для романтических отношений. По ее словам, такими условиями стали бы школьные дискотеки, которые создали бы дополнительную связь между подростками и привели бы к повышению демографии.
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