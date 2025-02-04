Выступившая со скандальным предложением для школьников чиновница ушла в отставку

Директор департамента Минпросвещения Агре уволилась после заявления о дискотеках
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновница, предложившая поднять демографию с помощью школьных дискотек, ушла в отставку по своему желанию
Чиновница, предложившая поднять демографию с помощью школьных дискотек, ушла в отставку по своему желанию Фото:

Директор департамента Минпросвещения Наталья Агре покинула должность. Об этом она сообщила СМИ. Ранее чиновница предлагала вернуть школьные дискотеки в учебные заведения и заявляла, что это поспособствует увеличению демографии в стране.

«Директор департамента Минпросвещения Наталья Агре сообщила, что покинула должность», — передали в РИА Новости слова чиновницы. Она отметила, что приняла решение об уходе еще в декабре прошлого года. 

Ранее Агре заявила, что молодежь до 21 года мало заинтересована в создании семьи из-за того, что государство не создает им условия для романтических отношений. По ее словам, такими условиями стали бы школьные дискотеки, которые создали бы дополнительную связь между подростками и привели бы к повышению демографии.

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Директор департамента Минпросвещения Наталья Агре покинула должность. Об этом она сообщила СМИ. Ранее чиновница предлагала вернуть школьные дискотеки в учебные заведения и заявляла, что это поспособствует увеличению демографии в стране. «Директор департамента Минпросвещения Наталья Агре сообщила, что покинула должность», — передали в РИА Новости слова чиновницы. Она отметила, что приняла решение об уходе еще в декабре прошлого года.  Ранее Агре заявила, что молодежь до 21 года мало заинтересована в создании семьи из-за того, что государство не создает им условия для романтических отношений. По ее словам, такими условиями стали бы школьные дискотеки, которые создали бы дополнительную связь между подростками и привели бы к повышению демографии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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