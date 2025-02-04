Мизулина ответила пермскому ветерану СВО Григоренко на обвинения в хайпе

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Екатерина Мизулина собирает жалобы школьников на электронные дневники
Екатерина Мизулина собирает жалобы школьников на электронные дневники Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на выпад директора пермской школы №87, ветерана СВО Александра Григоренко. Он ранее назвал жалобу одной из школьниц на работу системы электронных дневников ЭПОС «подростковым хайпом». В ответ Мизулина заявила, что чиновники в России предпочитают не решать проблемы, а обвинять детей в обмане.

«Честно говоря, за пару лет порядком поднадоело, что любую проблему сразу бегут опровергать. Заявляют о „фейках“, „хайпе“, обмане со стороны детей. Вместо того чтобы разбираться в вопросе, самый первый шаг всех чиновников — давать опровержения. И самый недальновидный. Так как недовольство зреет. Как они хотят развивать патриотизм и любовь к Родине у молодежи, которая сталкивается с несправедливостью и нерешенными годами проблемами?» — недоумевает Мизулина в Telegram.

При этом она отметила, что на проблему с системой ЭПОС власти Прикамья отреагировали оперативно, хотя у пожаловавшихся школьниц начались проблемы. Мизулина утверждает, что из-за неработающих электронных журналов к ней обратились «несколько тысяч школьников из Пермского края». «Жду, когда отреагируют по всей стране и сделают так, чтобы эти электронные журналы работали без перебоев. Соберем все письма и отправим в Минцифры и Минпросвещения. Разбираться надо, а не обвинять детей и родителей в том, что они мне сообщают о сбоях», — заключила Мизулина.

Ранее URA.RU писало, что школьница из Култаево обратилась к Мизулиной из-за невозможности войти в ЭПОС, чтобы узнать домашнее задание. В министерстве информразвития и связи Прикамья тогда пояснили, что в ЭПОС проводились технические работы. А ветеран СВО Александр Григоренко, возглавивший пермскую школу №87, назвал жалобу школьницы «подростковым хайпом».

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на выпад директора пермской школы №87, ветерана СВО Александра Григоренко. Он ранее назвал жалобу одной из школьниц на работу системы электронных дневников ЭПОС «подростковым хайпом». В ответ Мизулина заявила, что чиновники в России предпочитают не решать проблемы, а обвинять детей в обмане. «Честно говоря, за пару лет порядком поднадоело, что любую проблему сразу бегут опровергать. Заявляют о „фейках“, „хайпе“, обмане со стороны детей. Вместо того чтобы разбираться в вопросе, самый первый шаг всех чиновников — давать опровержения. И самый недальновидный. Так как недовольство зреет. Как они хотят развивать патриотизм и любовь к Родине у молодежи, которая сталкивается с несправедливостью и нерешенными годами проблемами?» — недоумевает Мизулина в Telegram. При этом она отметила, что на проблему с системой ЭПОС власти Прикамья отреагировали оперативно, хотя у пожаловавшихся школьниц начались проблемы. Мизулина утверждает, что из-за неработающих электронных журналов к ней обратились «несколько тысяч школьников из Пермского края». «Жду, когда отреагируют по всей стране и сделают так, чтобы эти электронные журналы работали без перебоев. Соберем все письма и отправим в Минцифры и Минпросвещения. Разбираться надо, а не обвинять детей и родителей в том, что они мне сообщают о сбоях», — заключила Мизулина. Ранее URA.RU писало, что школьница из Култаево обратилась к Мизулиной из-за невозможности войти в ЭПОС, чтобы узнать домашнее задание. В министерстве информразвития и связи Прикамья тогда пояснили, что в ЭПОС проводились технические работы. А ветеран СВО Александр Григоренко, возглавивший пермскую школу №87, назвал жалобу школьницы «подростковым хайпом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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