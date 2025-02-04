Кем был глава УФАС Карелии Пряхин, который покончил жизнь самоубийством

В Петрозаводске было найдено тело мужчины. Им оказался совершивший самоубийство руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Карелия Артур Пряхин. За свою жизнь он успел поработать в лесной промышленности, стать кандидатом мастера спорта по регби, послужить в местном МВД. За 11 лет его руководства УФАС по Карелии раскрыло несколько картельных сговоров. О том, как жил покончивший с собой глава карельской антимонопольной службы — в материале URA.RU.
Биография
Пряхин родился в декабре 1968 года в Санкт-Петербурге. С 1987 по 1989 годы служил в армии.
Он получил два высших образования, окончив в 1994 году лесотехническую академию имени С. М. Кирова, а через 10 лет — университет МВД России по специальности юрист. Занимался регби, входил в профессиональную команду мастеров Ленинграда и студенческой сборной лесотехнической академии, участвовал в чемпионатах СССР, РСФСР, Ленинграда. Имел звание кандидата мастера спорта. Помимо этого увлекался путешествиями, историей, закаливанием.
Карьера
С 1991 по 1997 Пряхин работал на инженерно-технических должностях на предприятиях лесопромышленности Карелии. Затем поступил на службу в МВД Карелии и стал заниматься борьбой с экономическими преступлениями. В 2010-2011 руководил Управление по этой борьбе. В 2011 вышел в отставку.
В 2012-2013 годах Пряхин занимал пост директора по безопасности ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат». В 2014 он был назначен руководителем УФАС Карелии приказом ФАС России.
При руководстве Пряхина карельская антимонопольная служба провела несколько громких расследований картельных сговоров, пишет «Коммерсант». Так, в 2015 году служба возбудила дело сразу против нескольких компаний: ООО «Эталон-Трейдинг», ПИК, «Росмедкомплект» и «Маркет Фарм». Они подозревались в сговоре на поставку медоборудования для карельского минздрава суммой около 50 миллионов рублей.
В 2016 году УФАС Карелии раскрыл сговор на закупку лекарств у трех петербургских фирм суммой более 70 миллионов.
При жизни Пряхин входил в руководящий состав Центра конкурентного права при Карельском филиале РАНХиГС, а также в состав Попечительского совета Карельской федерации регби.
Награды
Пряхин — подполковник милиции в отставке, имеет ведомственные награды: «За верность долгу», «200 лет МВД России», «За отличие в службе» II и III степеней и другие. Также Пряхин был награжден Почетным знаком российской ФАС «За заслуги в развитии конкуренции в РФ». Поимо этого, он был финалистом проекта «Академия Лидеры ФАС — 2023».
Гибель
Днем 4 февраля тело Пряхина было обнаружено в Петрозаводске. Подробности неизвестны. Пряхину было 56 лет. У него осталась жена и взрослый сын.
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