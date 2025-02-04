Что известно о смертнике, устроившем покушение на основателя батальона «Арбат»

В результате взрыва в московском ЖК «Алые Паруса» 3 февраля погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Второй человек, погибший из-за взрыва, оказался убийцей-смертником, пишет telegram-канал 112. Именно он привел в действие взрывное устройство. Что известно о подрывнике, который устроил покушение на Саркисяна — в материале URA.RU.
Кем был подрывник
По предварительным данным, убийцей-смертником был гражданин Армении Парур К. Как сообщает telegram-канал 112, подрывнику было 55 лет. Также, вероятнее всего, он был ранее судим.
Кроме того, на левой голени у погибшего подрывника была обнаружена татуировка в виде меча. Подобная тату может свидетельствовать о том, что мужчина служил в десантных или других элитных войсках.
Подельники убийцы
Правоохранительные органы задержали несколько человек, которые, как предполагает следствие, могли быть подельниками убийцы. С ними ведут работу силовики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Прикрепил взрывное устройство к своему телу
По данным telegram-канала 112, подрывник прикрепил взрывное устройство к своему телу. Предварительно, это была мина МОН-50. Ее убийца сам привел в действие, когда Саркисян вышел из лифта жилого дома.
Мотивы убийства Саркисяна
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что следствие рассматривает несколько мотивов убийства Армена Саркисяна. Среди них и личная месть. Telegram-канал 112 пишет, что одной из версий убийства также является украинский след, так как погибший создал батальон «Арбат». Кроме того, как мотив для совершения преступления рассматривается передел рынка табачной продукции, поскольку Саркисян был крупным поставщиком табачных изделий.
Пропускной режим в ЖК «Алые Паруса»
Сейчас на территории элитного жилого комплекса «Алые Паруса» в Москве ужесточили пропускной режим. В ЖК не пускают даже курьеров.
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