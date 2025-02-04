В шведской школе открыли стрельбу

В Швеции в школе открыли стрельбу, люди оказались заперты внутри. Убиты пять человек, в том числе полицейские. Об этом сообщили в местных СМИ.
«Крупная полицейская операция проводится в Рисбергской области Эребру, Швеция. Убиты пять человек», — отметили в шведском издании Aftonbladet. Отмечается, что в ходе операции погибли полицейские.
На месте происшествия работают экстренные службы, скорая помощь и полиция. «Мы слышали несколько выстрелов снаружи», — привели в издании слова человека, запертого в школе.
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