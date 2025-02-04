В шведской школе открыли стрельбу

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В шведской школе начали стрелять, убиты пять человек
В шведской школе начали стрелять, убиты пять человек Фото:

В Швеции в школе открыли стрельбу, люди оказались заперты внутри. Убиты пять человек, в том числе полицейские. Об этом сообщили в местных СМИ.

«Крупная полицейская операция проводится в Рисбергской области Эребру, Швеция. Убиты пять человек», — отметили в шведском издании Aftonbladet. Отмечается, что в ходе операции погибли полицейские.

На месте происшествия работают экстренные службы, скорая помощь и полиция. «Мы слышали несколько выстрелов снаружи», — привели в издании слова человека, запертого в школе.  

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В Швеции в школе открыли стрельбу, люди оказались заперты внутри. Убиты пять человек, в том числе полицейские. Об этом сообщили в местных СМИ. «Крупная полицейская операция проводится в Рисбергской области Эребру, Швеция. Убиты пять человек», — отметили в шведском издании Aftonbladet. Отмечается, что в ходе операции погибли полицейские. На месте происшествия работают экстренные службы, скорая помощь и полиция. «Мы слышали несколько выстрелов снаружи», — привели в издании слова человека, запертого в школе.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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