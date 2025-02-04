Челябинская раменная добавила в меню «летающую» лапшу. Фото, видео

Раменная в Челябинске создала лапшу, парящую над тарелкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Блюдо, с «левитирующей» над тарелкой лапшой, представили в челябинской раменной
Блюдо, с «левитирующей» над тарелкой лапшой, представили в челябинской раменной Фото:

В Челябинске раменная «Мистер и миссис Бу» выпустила блюдо-перфоманс с «парящей» над тарелкой лапшой. Кадрами подачи с URA.RU поделился ресторанный блоггер Азат Сапармамедов.

«Есть удобно, конструкция легко разбирается. Подача интересная: для фоточек как раз, для „нельзяграмма“», — поделился с URA.RU Сапармамедов.

Ранее URA.RU рассказывало, какими блюдами прославились другие заведения Челябинска. В подборке легендарный позиций меню — борщ в хлебе, пельмени по рецепту 1968 года и набирающие популярность уральские шаньги.

Конструкцию, благодаря которой лапша «парит» над блюдом, можно разобрать, рассказал Азат Сапармамедов
Конструкцию, благодаря которой лапша «парит» над блюдом, можно разобрать, рассказал Азат Сапармамедов
Фото:

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В Челябинске раменная «Мистер и миссис Бу» выпустила блюдо-перфоманс с «парящей» над тарелкой лапшой. Кадрами подачи с URA.RU поделился ресторанный блоггер Азат Сапармамедов. «Есть удобно, конструкция легко разбирается. Подача интересная: для фоточек как раз, для „нельзяграмма“», — поделился с URA.RU Сапармамедов. Ранее URA.RU рассказывало, какими блюдами прославились другие заведения Челябинска. В подборке легендарный позиций меню — борщ в хлебе, пельмени по рецепту 1968 года и набирающие популярность уральские шаньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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