После публикации истории на URA.RU о бойце из села Щелкун (Свердловская область) Александре Волкове, который был тяжело ранен в зоне спецоперации России на Украине, он наконец получил удостоверение ветерана боевых действий. Почти два года Волков добивался этого документа. Накануне в ЦВО заверили журналиста агентства в том, что оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов для присвоения статуса ветерана и начисления положенных выплат.
Историю солдата Волкова URA.RU рассказало 2 февраля. Тяжелую минно-взрывную травму он получил 22 июля 2023 года. Его экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко Александра не приняли из-за тяжелого состояния. И военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям.
После двухнедельной комы Александра бросила супруга. Сейчас его главная мечта — поправить свое здоровье, чтобы проводить сына в первый класс. В разговоре с журналистами он вскользь упомянул, что почти два года не может получить статус ветерана. После публикации агентства ситуация вызвала реакцию в ЦВО.
«Сегодня для Саши наступил знаменательный день — ему наконец-то выдали удостоверение ветерана боевых действий. Этот документ он ждал почти два года. Для Саши удостоверение — не просто бумага, а свидетельство того, что его вклад и служба признаны на государственном уровне», — отметила главный невролог екатеринбургской клиники «Реабилитация Доктора Волковой» Ирина Волкова, в которой восстанавливается боец.
По словам медика, боец гордится тем, что, наконец, сможет воспользоваться положенными ему льготами, которые служат своеобразной благодарностью за его труд, риск и самоотверженность, проявленные во время выполнения боевых задач. «Теперь у него появится возможность получить бесплатное медицинское обслуживание, скидки на оплату коммунальных услуг и дополнительные социальные гарантии», — сказала Волкова (с бойцом они однофамильцы).
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