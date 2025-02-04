Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов откроет в Перми новое производство

Гендиректор госкопорации «Роскосмос» Юрий Борисов, который прибудет в Пермь 5 февраля, откроет в городе новое производство. Речь идет о новом корпусе «Протон-ПМ», пишет «Коммерсант-Прикамье».
«Борисов примет участие в открытии нового корпуса „Протон-ПМ“ в микрорайоне Новые Ляды. Здесь в перспективе должно разместиться производство двигателей РД-191 для ракеты-носителя „Ангара“», — пишет издание со ссылкой на источники.
О визите Борисова в Пермь URA.RU сообщало ранее. По данным агентства, кроме компании «Протон-ПМ» он может посетить завод «Искра», а также встретиться с губернатором Дмитрием Махониным.
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