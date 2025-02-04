В Перми ждут гендиректора «Роскосмоса» Борисова

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Юрий Борисов посетит несколько промпредприятий
Юрий Борисов посетит несколько промпредприятий Фото:

В Пермь с визитом приедет гендиректор госкопорации «Роскосмос», бывший вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. По данным источников URA.RU на предприятиях ОПК и в политэлитах, он прилетит в краевую столицу 5 февраля.

«Борисов должен посетить несколько предприятий. Среди них — „Протон-ПМ“ и „Искра“. Также, скорее всего, пройдет встреча с губернатором Дмитрием Махониным», — сообщили инсайдеры. Плюс Борисов ознакомится с работой техно-школы им. Савиных.

По данным одного из них, не исключено, что Борисов представит нового директора «Протон-ПМ». С середины января занимающий этот пост Игорь Краснов возглавил пермское АО «НПО „Энергомаш“». Он совмещает должности. URA.RU направило запросы в пресс-службы «Роскосмоса» и администрации губернатора Прикамья. На момент публикации ответы не были получены.

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В Пермь с визитом приедет гендиректор госкопорации «Роскосмос», бывший вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. По данным источников URA.RU на предприятиях ОПК и в политэлитах, он прилетит в краевую столицу 5 февраля. «Борисов должен посетить несколько предприятий. Среди них — „Протон-ПМ“ и „Искра“. Также, скорее всего, пройдет встреча с губернатором Дмитрием Махониным», — сообщили инсайдеры. Плюс Борисов ознакомится с работой техно-школы им. Савиных. По данным одного из них, не исключено, что Борисов представит нового директора «Протон-ПМ». С середины января занимающий этот пост Игорь Краснов возглавил пермское АО «НПО „Энергомаш“». Он совмещает должности. URA.RU направило запросы в пресс-службы «Роскосмоса» и администрации губернатора Прикамья. На момент публикации ответы не были получены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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