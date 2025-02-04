Подростку, изрезанному в школе Екатеринбурга, назначили постельный режим

04 февраля 2025 в 20:03 Размер текста - 17 +

Мальчик вернется в школу через 10 дней (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина Семикласснику, которого одноклассник ранил ножом в екатеринбургской гимназии №205, врачи назначили постельный режим. Об этом URA.RU рассказал его друг. «С ним сейчас все нормально, находится дома. Постельный режим на 10 дней, потом может гулять и ходить в школу. Вообще, хочу сказать, что он не виноват в случившемся. Он очень добрый», — заявил собеседник агентства. ЧП произошло днем на Уралмаше. По предварительным данным, конфликт между школьниками произошел, когда один из них оскорбил маму второго. Началась драка, в ходе которой один парень достал складной нож и нанес удар второму. Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, второго опросили силовики. В ЧОПе «Фемида СБ», обслуживающем школу, пояснили, что оборудование настроено на обнаружение более тяжелых предметов, например, огнестрельного оружия. Недостаточная чувствительность прибора стала ключевым фактором, позволившим пронести нож в здание. После случившегося мэр Алексей Орлов поручил проверить все охранные предприятия, работающие в школах. Вся информация о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семикласснику, которого одноклассник ранил ножом в екатеринбургской гимназии №205, врачи назначили постельный режим. Об этом URA.RU рассказал его друг. «С ним сейчас все нормально, находится дома. Постельный режим на 10 дней, потом может гулять и ходить в школу. Вообще, хочу сказать, что он не виноват в случившемся. Он очень добрый», — заявил собеседник агентства. ЧП произошло днем на Уралмаше. По предварительным данным, конфликт между школьниками произошел, когда один из них оскорбил маму второго. Началась драка, в ходе которой один парень достал складной нож и нанес удар второму. Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, второго опросили силовики. В ЧОПе «Фемида СБ», обслуживающем школу, пояснили, что оборудование настроено на обнаружение более тяжелых предметов, например, огнестрельного оружия. Недостаточная чувствительность прибора стала ключевым фактором, позволившим пронести нож в здание. После случившегося мэр Алексей Орлов поручил проверить все охранные предприятия, работающие в школах. Вся информация о ЧП, — в сюжете URA.RU.