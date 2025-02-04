«Нарисовал свастику в тетрадке»: новые подробности поножовщины в школе Екатеринбурга

В гимназии на Уралмаше подростки подрались из-за изрисованной свастикой тетради

04 февраля 2025 в 20:19 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в гимназии №205 на Уралмаше (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина Перепалка между семиклассниками в екатеринбургской гимназии №205 началась, когда один ученик якобы изрисовал свастикой тетрадку второму. Такую версию URA.RU привел их одноклассник, ставший свидетелем ссоры. «Один сказал второму, что у него нет мамы (это неправда — прим. ред.) и нарисовал ему в тетрадке свастики. Второй просто не стерпел и начал выяснять отношения», — сказал собеседник агентства. По его словам, первым удар нанес парень, чью маму оскорбили. Затем второй ученик достал из кармана складной нож и пошел на оппонента. Участники драки, уверяет их знакомый, дружат. Родные обоих парней от общения с корреспондентом отказались. Потасовка произошла днем после третьего урока. Раненого школьника осмотрели медики и отпустили домой. Ему назначили постельный режим, говорил его друг. Второго опросили полицейские. После ЧП мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОП, которые работают в образовательных учреждениях. Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перепалка между семиклассниками в екатеринбургской гимназии №205 началась, когда один ученик якобы изрисовал свастикой тетрадку второму. Такую версию URA.RU привел их одноклассник, ставший свидетелем ссоры. «Один сказал второму, что у него нет мамы (это неправда — прим. ред.) и нарисовал ему в тетрадке свастики. Второй просто не стерпел и начал выяснять отношения», — сказал собеседник агентства. По его словам, первым удар нанес парень, чью маму оскорбили. Затем второй ученик достал из кармана складной нож и пошел на оппонента. Участники драки, уверяет их знакомый, дружат. Родные обоих парней от общения с корреспондентом отказались. Потасовка произошла днем после третьего урока. Раненого школьника осмотрели медики и отпустили домой. Ему назначили постельный режим, говорил его друг. Второго опросили полицейские. После ЧП мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОП, которые работают в образовательных учреждениях. Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.