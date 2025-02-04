«Нарисовал свастику в тетрадке»: новые подробности поножовщины в школе Екатеринбурга

В гимназии на Уралмаше подростки подрались из-за изрисованной свастикой тетради
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Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма, школьник
ЧП произошло в гимназии №205 на Уралмаше (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина

Перепалка между семиклассниками в екатеринбургской гимназии №205 началась, когда один ученик якобы изрисовал свастикой тетрадку второму. Такую версию URA.RU привел их одноклассник, ставший свидетелем ссоры.

«Один сказал второму, что у него нет мамы (это неправда — прим. ред.) и нарисовал ему в тетрадке свастики. Второй просто не стерпел и начал выяснять отношения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, первым удар нанес парень, чью маму оскорбили. Затем второй ученик достал из кармана складной нож и пошел на оппонента. Участники драки, уверяет их знакомый, дружат. Родные обоих парней от общения с корреспондентом отказались.

Потасовка произошла днем после третьего урока. Раненого школьника осмотрели медики и отпустили домой. Ему назначили постельный режим, говорил его друг. Второго опросили полицейские. После ЧП мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОП, которые работают в образовательных учреждениях. Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.

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Перепалка между семиклассниками в екатеринбургской гимназии №205 началась, когда один ученик якобы изрисовал свастикой тетрадку второму. Такую версию URA.RU привел их одноклассник, ставший свидетелем ссоры. «Один сказал второму, что у него нет мамы (это неправда — прим. ред.) и нарисовал ему в тетрадке свастики. Второй просто не стерпел и начал выяснять отношения», — сказал собеседник агентства. По его словам, первым удар нанес парень, чью маму оскорбили. Затем второй ученик достал из кармана складной нож и пошел на оппонента. Участники драки, уверяет их знакомый, дружат. Родные обоих парней от общения с корреспондентом отказались. Потасовка произошла днем после третьего урока. Раненого школьника осмотрели медики и отпустили домой. Ему назначили постельный режим, говорил его друг. Второго опросили полицейские. После ЧП мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОП, которые работают в образовательных учреждениях. Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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