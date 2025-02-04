Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета в Актау

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Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы с самолетом Embraer-190 в Актау. Документ доступен для ознакомления на официальном сайте ведомства.
«Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе», — заявили в казахском ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
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