Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета в Актау

Минтранс Казахстана представил предварительный отчет об авиакатастрофе в Актау
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Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы с самолетом Embraer-190 в Актау. Документ доступен для ознакомления на официальном сайте ведомства.

«Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе», — заявили в казахском ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.

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Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы с самолетом Embraer-190 в Актау. Документ доступен для ознакомления на официальном сайте ведомства. «Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе», — заявили в казахском ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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