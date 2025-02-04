Мигрант, устроивший дебош в челябинском автобусе, извинился. Видео

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Мигрант был доставлен в отдел полиции Челябинска
Мигрант был доставлен в отдел полиции Челябинска Фото:

Мигрант, задержанный за хулиганство в общественном транспорте Челябинска, признал свою вину. Видео с раскаянием опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Вину свою признаю, в содеянном раскаиваюсь. Приношу извинения жителям города Челябинска за свое поведение», — сказал задержанный.

Ранее URA.RU сообщало, что по факту инцидента Следственный комитет проводит проверку. Само пришествие произошло 4 февраля на остановке «ТРК Фиеста». По предварительным данным, после дорожного конфликта между водителями маршрутного такси №10 и автобуса №58, водитель маршрутки ворвался в салон автобуса и устроил скандал.

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Мигрант, задержанный за хулиганство в общественном транспорте Челябинска, признал свою вину. Видео с раскаянием опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону. «Вину свою признаю, в содеянном раскаиваюсь. Приношу извинения жителям города Челябинска за свое поведение», — сказал задержанный. Ранее URA.RU сообщало, что по факту инцидента Следственный комитет проводит проверку. Само пришествие произошло 4 февраля на остановке «ТРК Фиеста». По предварительным данным, после дорожного конфликта между водителями маршрутного такси №10 и автобуса №58, водитель маршрутки ворвался в салон автобуса и устроил скандал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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