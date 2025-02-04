Мигрант, задержанный за хулиганство в общественном транспорте Челябинска, признал свою вину. Видео с раскаянием опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Вину свою признаю, в содеянном раскаиваюсь. Приношу извинения жителям города Челябинска за свое поведение», — сказал задержанный.
Ранее URA.RU сообщало, что по факту инцидента Следственный комитет проводит проверку. Само пришествие произошло 4 февраля на остановке «ТРК Фиеста». По предварительным данным, после дорожного конфликта между водителями маршрутного такси №10 и автобуса №58, водитель маршрутки ворвался в салон автобуса и устроил скандал.
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