04 февраля 2025

Стоматолог объяснил, вредно ли использовать ополаскиватель для рта

Стоматолог Ворошилин: ополаскиватель может вызвать зуд, рвоту и диарею
© Служба новостей «URA.RU»
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Ополаскиватель для рта может вызвать рвоту и диарею при проглатывании даже малых доз
Ополаскиватель для рта может вызвать рвоту и диарею при проглатывании даже малых доз Фото:

Использование ополаскивателя для полости рта, в составе которого имеются аллергены, может привести к зуду. А результатом проглатывания ополаскивателя может стать рвота, диарея, головокружения и даже затруднение дыхания. Об этом URA.RU рассказал врач-стоматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Ворошилин.

«Стоит отметить, что людям с непереносимостью тех или иных компонентов нужно внимательно изучить состав средства, чтобы избежать аллергических реакций: например, тот же экстракт хвои (в составе ополаскивателя, — прим. URA.RU) у кого-то может вызвать зуд», — сообщил Андрей Ворошилин в беседе с URA.RU. Он добавил, что в результате проглатывания большого объема ополаскивателя может начаться тошнота, рвота, боли в животе, диарея, головокружение и даже затрудниться дыхание.

Однако здесь многое зависит от индивидуальных особенностей организма: для некоторых людей будет опасно проглатывание даже 30-50 миллилитров вещества, особенно при наличии в составе хлоргексидина или спирта. В связи с этим стоматолог посоветовал избегать регулярного проглатывания даже малых доз, а в случае появления жалоб немедленно обратиться к врачу.

При этом Ворошилин рекомендует не промывать рот водой после ополаскивания специальным средством, поскольку его активные компоненты должны оставаться на зубах и деснах. Именно в таком случае будет достигнут максимальный эффект от ополаскивания.

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Использование ополаскивателя для полости рта, в составе которого имеются аллергены, может привести к зуду. А результатом проглатывания ополаскивателя может стать рвота, диарея, головокружения и даже затруднение дыхания. Об этом URA.RU рассказал врач-стоматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Ворошилин. «Стоит отметить, что людям с непереносимостью тех или иных компонентов нужно внимательно изучить состав средства, чтобы избежать аллергических реакций: например, тот же экстракт хвои (в составе ополаскивателя, — прим. URA.RU) у кого-то может вызвать зуд», — сообщил Андрей Ворошилин в беседе с URA.RU. Он добавил, что в результате проглатывания большого объема ополаскивателя может начаться тошнота, рвота, боли в животе, диарея, головокружение и даже затрудниться дыхание. Однако здесь многое зависит от индивидуальных особенностей организма: для некоторых людей будет опасно проглатывание даже 30-50 миллилитров вещества, особенно при наличии в составе хлоргексидина или спирта. В связи с этим стоматолог посоветовал избегать регулярного проглатывания даже малых доз, а в случае появления жалоб немедленно обратиться к врачу. При этом Ворошилин рекомендует не промывать рот водой после ополаскивания специальным средством, поскольку его активные компоненты должны оставаться на зубах и деснах. Именно в таком случае будет достигнут максимальный эффект от ополаскивания.
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