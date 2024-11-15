На Пермской судоверфи началось строительство «пятизвездочного» электросудна

На «Пермской судоверфи» началось строительство круизного электросудна «Байкал». По уровню сервиса оно будет соответствовать пятизвездочному отелю.
«Секции „Байкала“ будут изготавливаться на „Пермской судоверфи“. Сборка и достроечные работы будут проводится по месту эксплуатации также нашим судозаводом. Судно сдадут в сентябре 2026 года. Оно будет курсировать по озеру Байкал», — сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Электросудно «Байкал» вместит до 70 пассажиров в качестве круизного судна и до 152 в рамках прогулочных рейсов. На борту появятся комфортабельные каюты, ресторан с панорамным видом, бар, СПА-зона, смотровые площадки и солнечная палуба.
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