Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у китайского «Куньлуня Ред Стар» (Пекин), продлив победную серию до 11 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игра завершилась в овертайме со счетом 1:2 (0:0; 0:1; 1:0; 0:1). Встреча прошла в Балашихе на «Арене-Мытищи».
Открыть счет командам удалось лишь на 35-й минуте матча. Во втором периоде форвард Андрей Обидин смог дожать соперника в отрезке за преимуществом «Автомобилиста». Удар залетел с отскоком от штанги.
В третьем периоде «Куньлунь» смог найти в себе силы не отдать минимальную победу екатеринбуржцам. Им помогло большинство. Отличился на добивании нападающий Кайл Ро, для которого эта шайба стала дебютной в КХЛ. Матч перешел в дополнительное время, где точку своим голом поставил капитан ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев.
После 51 матча «Автомобилист» расположился на третьем месте Востока. В регулярном чемпионате у екатеринбуржцев четвертая строчка — 70 очков. Пекинцы находятся на девятом месте Запада с 49 очками, в регулярке они идут 17-ми.
Юбилейную победу «Автомобилист» взял в матче с тольяттинской Ладой» со счетом 2:4. До этого клуб обыграл «Амур», ту же «Ладу», «Авангард», «Сочи», «Спартак», «Салават Юлаев», «Адмирал», минское «Динамо» и «Барыс» в Астане.
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