04 февраля 2025

«Автомобилист» вырвал 11-ю победу подряд в КХЛ по ходу овертайма. Видео

ХК «Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 1:2 в овертайме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Счет открыл форвард «Автомобилиста» Андрей Обидин (архивное фото)
Счет открыл форвард «Автомобилиста» Андрей Обидин (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у китайского «Куньлуня Ред Стар» (Пекин), продлив победную серию до 11 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игра завершилась в овертайме со счетом 1:2 (0:0; 0:1; 1:0; 0:1). Встреча прошла в Балашихе на «Арене-Мытищи».

Открыть счет командам удалось лишь на 35-й минуте матча. Во втором периоде форвард Андрей Обидин смог дожать соперника в отрезке за преимуществом «Автомобилиста». Удар залетел с отскоком от штанги.

В третьем периоде «Куньлунь» смог найти в себе силы не отдать минимальную победу екатеринбуржцам. Им помогло большинство. Отличился на добивании нападающий Кайл Ро, для которого эта шайба стала дебютной в КХЛ. Матч перешел в дополнительное время, где точку своим голом поставил капитан ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев.

После 51 матча «Автомобилист» расположился на третьем месте Востока. В регулярном чемпионате у екатеринбуржцев четвертая строчка — 70 очков. Пекинцы находятся на девятом месте Запада с 49 очками, в регулярке они идут 17-ми.

Юбилейную победу «Автомобилист» взял в матче с тольяттинской Ладой» со счетом 2:4. До этого клуб обыграл «Амур», ту же «Ладу», «Авангард», «Сочи», «Спартак», «Салават Юлаев», «Адмирал», минское «Динамо» и «Барыс» в Астане.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у китайского «Куньлуня Ред Стар» (Пекин), продлив победную серию до 11 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игра завершилась в овертайме со счетом 1:2 (0:0; 0:1; 1:0; 0:1). Встреча прошла в Балашихе на «Арене-Мытищи». Открыть счет командам удалось лишь на 35-й минуте матча. Во втором периоде форвард Андрей Обидин смог дожать соперника в отрезке за преимуществом «Автомобилиста». Удар залетел с отскоком от штанги. В третьем периоде «Куньлунь» смог найти в себе силы не отдать минимальную победу екатеринбуржцам. Им помогло большинство. Отличился на добивании нападающий Кайл Ро, для которого эта шайба стала дебютной в КХЛ. Матч перешел в дополнительное время, где точку своим голом поставил капитан ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев. После 51 матча «Автомобилист» расположился на третьем месте Востока. В регулярном чемпионате у екатеринбуржцев четвертая строчка — 70 очков. Пекинцы находятся на девятом месте Запада с 49 очками, в регулярке они идут 17-ми. Юбилейную победу «Автомобилист» взял в матче с тольяттинской Ладой» со счетом 2:4. До этого клуб обыграл «Амур», ту же «Ладу», «Авангард», «Сочи», «Спартак», «Салават Юлаев», «Адмирал», минское «Динамо» и «Барыс» в Астане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...