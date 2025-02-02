Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Ладу» (Тольятти), оформив десятую победу подряд из 11 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с начала 2025 года. Встреча прошла на «Лада-Арене». Счет составил 2:4 (0:1; 2:1; 0:2), передает сайт khl.ru.
Ближе к концу первого периода единственный гол забил форвард «Автомобилиста» Ник Меркли мощным броском. Для него это третий гол в трех матчах подряд.
Сравнял счет во втором периоде нападающий тольяттинцев Даниил Юртайкин, который добил шайбу в ворота Владимира Галкина из ХК «Автомобилист». В середине отрезка «Ладу» вывел их капитан Дмитрий Кургышев, выйдя в лидеры бомбардиров своей команды с 25 набранными очками. Меньше двух минут необходимо екатеринбуржцам, чтобы сделать счет 2:2. Форвард Стефан Да Коста завершил быструю контратаку. Ему осталась одна заброшенная шайба до отметки 200 голов в КХЛ.
За шесть с половиной минут до конца игры «Автомобилист» вывел вперед игрок атаки Алексей Бывальцев с близкого расстояния. На последних секундах в пустые ворота «Лады» шайбу забросил защитник гостей Джесси Блэкер.
Екатеринбуржцы имеют в активе 68 очков за 50 матчей, преследуя лидеров Востока «Трактор» из Челябинска с 74 баллами за 54 игры. ХК «Лада» находится на 10-й строчке Восточной конференции с 42 очками. В регулярке у клубов третье и 20-е место соответственно.
Сенсационную серию ХК «Автомобилист» продлил до девяти матчей, выиграв у хабаровского «Амура» со счетом 5:4. До этого клуб расправился с «Ладой», «Авангардом», «Сочи», «Спартаком», «Салаватом Юлаевым», «Адмиралом», минским «Динамо» и «Барысом» в Астане. Единственное поражение в этом году пока случилось в уральском дерби 5 января.
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