Школьником из ХМАО, попавшим после драки в реанимацию, заинтересовался Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении школьника в Нижневартовске. Поле драки ребенок попал в реанимацию.
«В СМИ сообщается, что в Нижневартовске школьник избил сверстника. Пострадавший находится в медицинском учреждении. Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений подростку в ХМАО-Югре», — сообщается в telegram-канале СК РФ.
Драка произошла у дома по улице Мира. Ребенок и нападавший учатся в школе №3. Информацию о случившемся правоохранителям сообщила медсестра детской больницы, осматривавшая школьника после потасовки.
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