04 февраля 2025

Школьником из ХМАО, попавшим после драки в реанимацию, заинтересовался Бастрыкин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела
Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении школьника в Нижневартовске. Поле драки ребенок попал в реанимацию.

«В СМИ сообщается, что в Нижневартовске школьник избил сверстника. Пострадавший находится в медицинском учреждении. Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений подростку в ХМАО-Югре», — сообщается в telegram-канале СК РФ.

Драка произошла у дома по улице Мира. Ребенок и нападавший учатся в школе №3. Информацию о случившемся правоохранителям сообщила медсестра детской больницы, осматривавшая школьника после потасовки.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении школьника в Нижневартовске. Поле драки ребенок попал в реанимацию. «В СМИ сообщается, что в Нижневартовске школьник избил сверстника. Пострадавший находится в медицинском учреждении. Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений подростку в ХМАО-Югре», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Драка произошла у дома по улице Мира. Ребенок и нападавший учатся в школе №3. Информацию о случившемся правоохранителям сообщила медсестра детской больницы, осматривавшая школьника после потасовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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