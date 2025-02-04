04 февраля 2025

США вышли из совета по правам человека ООН и БАПОР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп подписал ряд указов по сотрудничеству с ООН
Трамп подписал ряд указов по сотрудничеству с ООН Фото:

Соединенные Штаты вышли из агентства по помощи палестинским беженцам (БАПОР), а также из совета по правам человека ООН. Соответствующие указы подписал американский президент Дональд Трамп.

«Трамп подписал указ о выходе США из совета по правам человека ООН и из БАПОР», — сообщает Reuters. Кроме того, Трамп подписал указ о «максимальном давлении в адрес Ирана».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты вышли из агентства по помощи палестинским беженцам (БАПОР), а также из совета по правам человека ООН. Соответствующие указы подписал американский президент Дональд Трамп. «Трамп подписал указ о выходе США из совета по правам человека ООН и из БАПОР», — сообщает Reuters. Кроме того, Трамп подписал указ о «максимальном давлении в адрес Ирана».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...