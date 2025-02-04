США вышли из совета по правам человека ООН и БАПОР

Трамп подписал ряд указов по сотрудничеству с ООН
Соединенные Штаты вышли из агентства по помощи палестинским беженцам (БАПОР), а также из совета по правам человека ООН. Соответствующие указы подписал американский президент Дональд Трамп.
«Трамп подписал указ о выходе США из совета по правам человека ООН и из БАПОР», — сообщает Reuters. Кроме того, Трамп подписал указ о «максимальном давлении в адрес Ирана».
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