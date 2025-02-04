В Нижнем Тагиле (Свердловская область) первым ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали в честь 80-летия Победы, учрежденные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.
«Вручил награды участникам войны Александру Федину (98 лет), Борису Толмачеву (97 лет) и Анатолию Киселеву (100 лет). Низкий поклон, огромная благодарность за то, что дали нам возможность жить под мирным небом, и еще долгих лет жизни», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в Нижнем Тагиле проживает 10 фронтовиков — участников Великой Отечественной войны. Он пообещал вручить им медали лично. Всего медали получат 596 ветеранов и труженников тыла.
В Свердловскую область привезли 7,9 тысячи юбилейных наград. Первой ее получила ветеран Анна Котлова, которую школьницей во время войны увезли из Каменец-Подольского (Хмельницкая область) в Германию, откуда она смогла сбежать, когда пленных пытались сжечь. Она живет в Талице и переехала туда, когда вернулась на родину и вышла замуж за снайпера Петра Котлова.
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