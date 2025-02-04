04 февраля 2025

Мэр Пинаев вручил тагильчанам редкие медали от Путина. Видео

Ветеранам из Нижнего Тагила вручили медали в честь 80-летия Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Пинаев пожелал ветеранам долгих лет жизни
Владислав Пинаев пожелал ветеранам долгих лет жизни Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) первым ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали в честь 80-летия Победы, учрежденные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

«Вручил награды участникам войны Александру Федину (98 лет), Борису Толмачеву (97 лет) и Анатолию Киселеву (100 лет). Низкий поклон, огромная благодарность за то, что дали нам возможность жить под мирным небом, и еще долгих лет жизни», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в Нижнем Тагиле проживает 10 фронтовиков — участников Великой Отечественной войны. Он пообещал вручить им медали лично. Всего медали получат 596 ветеранов и труженников тыла.

В Свердловскую область привезли 7,9 тысячи юбилейных наград. Первой ее получила ветеран Анна Котлова, которую школьницей во время войны увезли из Каменец-Подольского (Хмельницкая область) в Германию, откуда она смогла сбежать, когда пленных пытались сжечь. Она живет в Талице и переехала туда, когда вернулась на родину и вышла замуж за снайпера Петра Котлова.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) первым ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали в честь 80-летия Победы, учрежденные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев. «Вручил награды участникам войны Александру Федину (98 лет), Борису Толмачеву (97 лет) и Анатолию Киселеву (100 лет). Низкий поклон, огромная благодарность за то, что дали нам возможность жить под мирным небом, и еще долгих лет жизни», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в Нижнем Тагиле проживает 10 фронтовиков — участников Великой Отечественной войны. Он пообещал вручить им медали лично. Всего медали получат 596 ветеранов и труженников тыла. В Свердловскую область привезли 7,9 тысячи юбилейных наград. Первой ее получила ветеран Анна Котлова, которую школьницей во время войны увезли из Каменец-Подольского (Хмельницкая область) в Германию, откуда она смогла сбежать, когда пленных пытались сжечь. Она живет в Талице и переехала туда, когда вернулась на родину и вышла замуж за снайпера Петра Котлова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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