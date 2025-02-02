02 февраля 2025

Сбежавшую из фашистского плена свердловчанку наградили редкой медалью от Путина. Фото

В Свердловской области ветерану Котловой вручили медаль в честь 80-летия Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Котлова стала первой в Свердловской области, кому вручили эту медаль (архивное фото)
Анна Котлова стала первой в Свердловской области, кому вручили эту медаль (архивное фото) Фото:

В Талице (Свердловская область) вручили медаль в честь 80-летия Победы, учрежденную президентом России Владимиром Путиным, ветерану Анне Котловой. Ее во время Великой Отечественной войны забрали в Германию, откуда она смогла сбежать, когда пленных пытались сжечь.

«Медали, учрежденные Владимиром Путиным к 80-летию Победы, доставили в Свердловскую область. Первую в регионе юбилейную медаль „80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ получила ветеран Великой Отечественной войны, жительница Талицы Анна Котлова. ... Медали получат 7,9 тысячи ветеранов и инвалидов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, живущих в Свердловской области», — рассказали в департаменте информполитики региона.

Анна Котлова (Мироновна) родилась 23 февраля 1926 года в Каменец-Подольске (Хмельницкая область). До 1941 года она жила там с родителями и младшим братом. С первых дней войны город был оккупирован. Тогда семиклассницу Анну отправили на завод по производству противогазов в Германию. К концу войны нацисты решили убить пленных, согнав их в барак, облили его бензином и подожгли. Но Анна смогла выбраться и сбежать. Позже она вышла замуж за снайпера Петра Котлова и переехала в Талицкий район.

Медаль в честь 80-летия Победы учредил президент РФ Владимир Путин
Медаль в честь 80-летия Победы учредил президент РФ Владимир Путин
Фото:
Свердловчанке медаль вручил министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков
Свердловчанке медаль вручил министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков
Фото:

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В Талице (Свердловская область) вручили медаль в честь 80-летия Победы, учрежденную президентом России Владимиром Путиным, ветерану Анне Котловой. Ее во время Великой Отечественной войны забрали в Германию, откуда она смогла сбежать, когда пленных пытались сжечь. «Медали, учрежденные Владимиром Путиным к 80-летию Победы, доставили в Свердловскую область. Первую в регионе юбилейную медаль „80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ получила ветеран Великой Отечественной войны, жительница Талицы Анна Котлова. ... Медали получат 7,9 тысячи ветеранов и инвалидов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, живущих в Свердловской области», — рассказали в департаменте информполитики региона. Анна Котлова (Мироновна) родилась 23 февраля 1926 года в Каменец-Подольске (Хмельницкая область). До 1941 года она жила там с родителями и младшим братом. С первых дней войны город был оккупирован. Тогда семиклассницу Анну отправили на завод по производству противогазов в Германию. К концу войны нацисты решили убить пленных, согнав их в барак, облили его бензином и подожгли. Но Анна смогла выбраться и сбежать. Позже она вышла замуж за снайпера Петра Котлова и переехала в Талицкий район.
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© Служба новостей «URA.RU»
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