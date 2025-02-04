Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это окажется единственным возможным путем к мирному урегулированию. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», — сказал Зеленский, комментируя возможность переговоров с Путиным при участии США и ЕС. Видео с их беседой опубликовано на youtube-канале журналиста.
Путин также выразил готовность к переговорам, уточнив, что Россия готова общаться с «кем угодно» из украинской стороны, если будет такое желание. Он отметил, что Зеленский как президент Украины уже потерял свою легитимность на момент подписания указов о запрете переговоров с Россией, что делает ведение диалога и дальнейшие договоренности недействительными. Чтобы диалог начался, декрет о запрете нужно отменить.
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