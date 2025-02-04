04 февраля 2025

Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский согласился на переговоры, но только в крайнем случае
Зеленский согласился на переговоры, но только в крайнем случае Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это окажется единственным возможным путем к мирному урегулированию. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», — сказал Зеленский, комментируя возможность переговоров с Путиным при участии США и ЕС. Видео с их беседой опубликовано на youtube-канале журналиста.

Путин также выразил готовность к переговорам, уточнив, что Россия готова общаться с «кем угодно» из украинской стороны, если будет такое желание. Он отметил, что Зеленский как президент Украины уже потерял свою легитимность на момент подписания указов о запрете переговоров с Россией, что делает ведение диалога и дальнейшие договоренности недействительными. Чтобы диалог начался, декрет о запрете нужно отменить.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это окажется единственным возможным путем к мирному урегулированию. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. «Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», — сказал Зеленский, комментируя возможность переговоров с Путиным при участии США и ЕС. Видео с их беседой опубликовано на youtube-канале журналиста. Путин также выразил готовность к переговорам, уточнив, что Россия готова общаться с «кем угодно» из украинской стороны, если будет такое желание. Он отметил, что Зеленский как президент Украины уже потерял свою легитимность на момент подписания указов о запрете переговоров с Россией, что делает ведение диалога и дальнейшие договоренности недействительными. Чтобы диалог начался, декрет о запрете нужно отменить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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