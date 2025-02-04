Все пенсионеры России получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

Все россияне, получающие страховую пенсию, получат проиндексированные на 9,5% выплаты до 25 февраля. Об этом сообщила Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от партии «Единая Россия».
«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля», — отметила Стенякина в беседе с ТАСС. Она заявила также, что у каждого пенсионера своя дата получения выплаты, она фиксирована, а узнать ее можно на сайте Соцфонда России.
С начала 2023 года процесс индексации страховых пенсий начался с повышения на 7,3%. Однако после указа президента Владимира Путина в январе текущего года, пенсии были проиндексированы еще раз до уровня фактической инфляции в 9,5%.
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