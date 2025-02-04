04 февраля 2025

Трамп: США возьмут под свой контроль сектор Газа

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Трамп пообещал дать сектору Газа экономическое развитие
Трамп пообещал дать сектору Газа экономическое развитие Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп объявил о планах Соединенных Штатов взять под контроль сектор Газа и «осуществить там масштабные работы». Об этом он заявил в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем», — сказал Трамп. Также он пообещал экономически развить сектор и предоставить «безграничное количество рабочих мест и жилья».

Кроме того, Трамп подчеркнул плохие условия проживания в секторе Газа, что является одной из причин, по которой палестинцы стремятся остаться в этом регионе. По его словам Сектор Газа пора «снести».

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Президент США Дональд Трамп объявил о планах Соединенных Штатов взять под контроль сектор Газа и «осуществить там масштабные работы». Об этом он заявил в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. «США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем», — сказал Трамп. Также он пообещал экономически развить сектор и предоставить «безграничное количество рабочих мест и жилья». Кроме того, Трамп подчеркнул плохие условия проживания в секторе Газа, что является одной из причин, по которой палестинцы стремятся остаться в этом регионе. По его словам Сектор Газа пора «снести».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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