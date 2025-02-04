Трамп: США возьмут под свой контроль сектор Газа

Президент США Дональд Трамп объявил о планах Соединенных Штатов взять под контроль сектор Газа и «осуществить там масштабные работы». Об этом он заявил в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем», — сказал Трамп. Также он пообещал экономически развить сектор и предоставить «безграничное количество рабочих мест и жилья».
Кроме того, Трамп подчеркнул плохие условия проживания в секторе Газа, что является одной из причин, по которой палестинцы стремятся остаться в этом регионе. По его словам Сектор Газа пора «снести».
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