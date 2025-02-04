Губернатор Кондратьев: в Краснодарском крае после атаки БПЛА начался пожар

ВС РФ отразили атаку беспилотников на Краснодарский край, однако после падения обломков БПЛА возник пожар в резервуаре с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Наши военные отразили беспилотную атаку... В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — написал Кондратьев у себя в telegram-канале.
На месте задействовали спецслужбы. Пожар тушат 55 человек и 19 единиц техники. На месте также работает глава Каневского района. Он сообщил, что пожар получилось локализовать. Пострадавших, предварительно, нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.