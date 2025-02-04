04 февраля 2025

Губернатор Кондратьев: в Краснодарском крае после атаки БПЛА начался пожар

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По сообщению губернатора, БПЛА удалось сбить
По сообщению губернатора, БПЛА удалось сбить Фото:
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ВС РФ отразили атаку беспилотников на Краснодарский край, однако после падения обломков БПЛА возник пожар в резервуаре с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Наши военные отразили беспилотную атаку... В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — написал Кондратьев у себя в telegram-канале.

На месте задействовали спецслужбы. Пожар тушат 55 человек и 19 единиц техники. На месте также работает глава Каневского района. Он сообщил, что пожар получилось локализовать. Пострадавших, предварительно, нет.

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ВС РФ отразили атаку беспилотников на Краснодарский край, однако после падения обломков БПЛА возник пожар в резервуаре с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. «Наши военные отразили беспилотную атаку... В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — написал Кондратьев у себя в telegram-канале. На месте задействовали спецслужбы. Пожар тушат 55 человек и 19 единиц техники. На месте также работает глава Каневского района. Он сообщил, что пожар получилось локализовать. Пострадавших, предварительно, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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