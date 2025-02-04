04 февраля 2025

Россиянам рассказали, куда лучше вложить деньги в 2025 году

Депутат Никитин: лучше всего вложить деньги в золото из-за роста цены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Никитина, золото — лучший вариант для накопления
По словам Никитина, золото — лучший вариант для накопления Фото:

Для того чтобы накопить на старость, деньги стоит вложить в золото. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Надежнее всего держать сбережения в облигациях и драгоценных металлах, в частности, золоте. Его стоимость стабильно растет. За месяц показатель увеличился более чем на 10 тысяч рублей за унцию (31 грамм — прим. URA.RU)», — поделился Анатолий Никитин. Его слова передает «Газета.Ru»

В настоящее время иностранная валюта демонстрирует нестабильность, а рубль остается волатильным. Никитин прогнозирует, что эта ситуация сохранится в 2025 году из-за геополитических факторов. Он советует россиянам держать сбережения в той валюте, которую они планируют использовать для будущих расходов.

В ходе торгов в пятницу 31 января, стоимость золота достигла рекордной отметки, приблизившись к 2,86 тысячи долларов за тройскую унцию. Эксперты отмечают, что причиной повышенного интереса к драгоценному металлу является желание инвесторов защитить свои активы в условиях увеличившейся глобальной нестабильности. Об этом писал RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для того чтобы накопить на старость, деньги стоит вложить в золото. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. «Надежнее всего держать сбережения в облигациях и драгоценных металлах, в частности, золоте. Его стоимость стабильно растет. За месяц показатель увеличился более чем на 10 тысяч рублей за унцию (31 грамм — прим. URA.RU)», — поделился Анатолий Никитин. Его слова передает «Газета.Ru» В настоящее время иностранная валюта демонстрирует нестабильность, а рубль остается волатильным. Никитин прогнозирует, что эта ситуация сохранится в 2025 году из-за геополитических факторов. Он советует россиянам держать сбережения в той валюте, которую они планируют использовать для будущих расходов. В ходе торгов в пятницу 31 января, стоимость золота достигла рекордной отметки, приблизившись к 2,86 тысячи долларов за тройскую унцию. Эксперты отмечают, что причиной повышенного интереса к драгоценному металлу является желание инвесторов защитить свои активы в условиях увеличившейся глобальной нестабильности. Об этом писал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...