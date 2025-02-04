Россиянам рассказали, куда лучше вложить деньги в 2025 году

Для того чтобы накопить на старость, деньги стоит вложить в золото. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
«Надежнее всего держать сбережения в облигациях и драгоценных металлах, в частности, золоте. Его стоимость стабильно растет. За месяц показатель увеличился более чем на 10 тысяч рублей за унцию (31 грамм — прим. URA.RU)», — поделился Анатолий Никитин. Его слова передает «Газета.Ru»
В настоящее время иностранная валюта демонстрирует нестабильность, а рубль остается волатильным. Никитин прогнозирует, что эта ситуация сохранится в 2025 году из-за геополитических факторов. Он советует россиянам держать сбережения в той валюте, которую они планируют использовать для будущих расходов.
В ходе торгов в пятницу 31 января, стоимость золота достигла рекордной отметки, приблизившись к 2,86 тысячи долларов за тройскую унцию. Эксперты отмечают, что причиной повышенного интереса к драгоценному металлу является желание инвесторов защитить свои активы в условиях увеличившейся глобальной нестабильности. Об этом писал RT.
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