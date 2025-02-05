Летом пенсионеров ждет еще одна прибавка к пенсии

Размер пенсий работающих граждан России с 1 августа 2025 года будет увеличен за счет пенсионных баллов, накопленных в течение прошлого года. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Максимальный размер беззаявительной корректировки страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года составит 437,07 рубля», — отметил Игорь Балынин. Его слова передает «Газета.Ru».
При этом, по словам эксперта, с 1 апреля социальные пенсии увеличат на 14,75%, и прогнозируется, что в текущем году их средний размер достигнет около 15,5 тысячи рублей. С начала года военные пенсии выросли на 9,5%, их выплаты за январь и февраль будут произведены в феврале.
Ожидается, что в марте текущего года размер пенсий в России будет ниже, чем в феврале. Это связано с особенностями процедуры индексации выплат. А с февраля 2025 года пенсии будут увеличены на 9,5%. Об этом писал «Ридус».
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