CNN: США перестали принимать посылки из Китая

В США приостановили прием международных посылок из Китая. Официальная причина органичней не известна. Об этом сообщило CNN со ссылкой на почтовую службу США.
«Почтовая служба США сообщила, что приостановила прием международных посылок из Китая», — пишет CNN. Причину введенных ограничений на прием посылок не утонили.
Изменения касаются только посылок. Отмечается, что данное решение не коснется потока писем.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий правило «de minimis». Согласно ему, каждый человек, включая экспортеров, имел возможность отправлять в Соединенные Штаты посылки стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин и обязательности прохождения таможенного контроля.
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