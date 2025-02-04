04 февраля 2025

Жителей ЯНАО предупредили об опасной погоде

Дорожные службы предупредили жителей Ямала о гололеде
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед и метель ожидаются на Ямале
Гололед и метель ожидаются на Ямале Фото:

Дорожные службы предупредили жителей Ямала о неблагоприятных условиях для поездок — в округе ожидаются гололед и метели в ночь с 6 на 7 февраля. Об этом сообщили в ямальском дептранспорте.

«В ночь с 6 на 7 февраля и с сохранением до 10 февраля на Ямале прогнозируют гололед, усиление ветра, метель. Возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Ранее дорожные службы Ямала уже предупреждали о возможных погодных условиях, которые могли привести к закрытию региональных зимников. Уже были случаи, когда из-за морозов и метелей приходилось ограничивать движение на некоторых участках, например, зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги был закрыт, в то время как другие дороги оставались открытыми.

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Дорожные службы предупредили жителей Ямала о неблагоприятных условиях для поездок — в округе ожидаются гололед и метели в ночь с 6 на 7 февраля. Об этом сообщили в ямальском дептранспорте. «В ночь с 6 на 7 февраля и с сохранением до 10 февраля на Ямале прогнозируют гололед, усиление ветра, метель. Возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее дорожные службы Ямала уже предупреждали о возможных погодных условиях, которые могли привести к закрытию региональных зимников. Уже были случаи, когда из-за морозов и метелей приходилось ограничивать движение на некоторых участках, например, зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги был закрыт, в то время как другие дороги оставались открытыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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