Жителей ЯНАО предупредили об опасной погоде

Дорожные службы предупредили жителей Ямала о неблагоприятных условиях для поездок — в округе ожидаются гололед и метели в ночь с 6 на 7 февраля. Об этом сообщили в ямальском дептранспорте.
«В ночь с 6 на 7 февраля и с сохранением до 10 февраля на Ямале прогнозируют гололед, усиление ветра, метель. Возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Ранее дорожные службы Ямала уже предупреждали о возможных погодных условиях, которые могли привести к закрытию региональных зимников. Уже были случаи, когда из-за морозов и метелей приходилось ограничивать движение на некоторых участках, например, зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги был закрыт, в то время как другие дороги оставались открытыми.
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