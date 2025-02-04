Пятеро срочников из чебаркульской части погибли в Белгородской области

Пятеро срочников из части около города Чебаркуль Челябинской области погибли от взрыва управляемого снаряда в Белгородской области. Об этом рассказали родные парней.
«Они сами построили там себе блиндаж, заселились туда 30 декабря. 10 января мы с Артемом созванивались последний раз, а утром 11-го случился прилет, блиндаж засыпало, все они погибли», — рассказал Сергей Жеребцов, отец 20-летнего погибшего Артема, пишет сайт «74.ру».
Парень вырос в Челябинске. На срочную службу его призвали в 2024 году в июле. Осенью их отправили в Свердловскую область, где они проходили обучение на снайперов, уверен Сергей Жеребцов. После двухнедельной учебы на полигоне батальон отправили в Белгородскую область. Никакой контракт Артем не подписывал, говорит отец.
Еще четверо погибших вместе с Артемом также были срочниками. Со слов Сергея Жеребцова, одного парня призвали в армию из Троицкого района, другой — из Самарской области, еще два брата — из Нальчика. Родные погибших получили такие же справки как Сергей Жеребцов.
Присутствующий на похоронах Александр Чернов, военный комиссар Металлургического района Челябинска, сообщил, что батальон Артема «выполнял боевые задачи по охране государственной границы». Посмертно Артем Жеребцов награжден орденом Мужества.
Юридических препятствий для отправки военнослужащих срочной службы в зону СВО нет, говорит юрист Тимофей Васкин. Тем более, что юридического понятия «зона проведения спецоперации» до сих пор нет, а на территории Белгородской области, где погибли парни, с 9 августа 2024 года введен режим контртеррористической операции (КТО). Для участия в КТО привлекать солдат-срочников можно. Но Артем Жеребцов официально значится погибшим в результате выполнения боевых задач, к которым не был достаточно подготовлен, считает его отец.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.
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