Ждать ли магнитную бурю 6 февраля: прогноз от ученых для метеозависимых

Магнитные бури влияют на здоровье миллионов людей. По подсчетам врачей, примерно 30% населения Земли страдает от геомагнитной активности. Чтобы вспышки на Солнце не оказались сюрпризом, URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 6 февраля.
Будет ли магнитная буря 6 февраля
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и СИФЗ, за последние несколько дней на Солнце зафиксировано 40 вспышек. Ученые подчеркнули, что это значительный всплеск активности, однако не факт, что солнечная энергия доберется до Земли.
«Для Земли данный режим, в целом, благоприятный, но надо смотреть, что будет дальше», — отметили ученые. «Центры будут находиться в зоне прямого влияния на Землю ещё не менее двух-трех дней».
На сегодняшний день эксперты считают, что 6 февраля магнитосфера Земли останется спокойной с вероятностью 82%. Шанс геомагнитных возмущений ученые оценивают в 15%, а риск магнитной бури — всего в 3%;
Прогноз магнитных бурь на февраль
Предварительно, череду магнитных бурь ученые прогнозируют в конце месяца. Начиная с 27 февраля уровень геомагнитной активности поднимется до «оранжевого» уровня. В таком состоянии магнитосфера Земли пробудет до 2 марта.
Однако прогноз на весь месяц может оказаться не точным. Тем более, что ученые прогнозируют высокую активность на Солнце в ближайшее несколько дней. Поэтому лучше регулярно проверять прогноз магнитных бурь на ближайшее будущее.
Как спастись метеозависимым
Чаще всего на проблемы со здоровьем из-за магнитных бурь жалуются люди старше 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, а также проблем с сердцем и давлением. Главными симптомами метеозависимости считается головная боль, проблемы со сном и концентрацией внимания, а также общее недомогание и слабость.
Чтобы перестать страдать из-за геомагнитной активности, врачи советуют держать организм в тонусе и придерживаться здорового образа жизни: правильно и регулярно питаться, обильно пить обычную воду, заниматься физической активностью и высыпаться. Это поможет восстановить силы организма, благодаря чему человек станет менее восприимчив к внешним изменениям.
Однако, если здоровый образ жизни не помогает избавиться от влияния магнитных бурь, и они по прежнему мешают нормально жить, то лучше проконсультироваться с терапевтом. Возможно, метеозависимость это симптом невыявленного хронического заболевания.
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