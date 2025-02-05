На рынке кофе сменился лидер

Кофейный бренд Monarch стал лидером по продажам в РФ
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Monarch стал новым лидером на рынке кофе
Monarch стал новым лидером на рынке кофе Фото:

В прошлом году на рынке кофе в России сменился лидер. Согласно данным исследовательской компании Nielsen, сейчас самый лучший уровень продаж у бренда Monarch.

«Первое место по продажам занял бренд Monarch, который выпускает в России подразделение нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE)», — передает РБК со ссылкой на Nielsen. Отмечается, что по сравнению с 2023 годом Monarch поднялся в рейтинге на пять пунктов.

Марка Nescafe швейцарской компании Nestle заняла второе место, хотя год назад она была лидером рейтинга. В топ-5 самых продаваемых брендов также вошли Jardin от российской группы компаний «Орими», а также MacCoffee, принадлежащий сингапурской Food Empire Holdings.

Рост продаж нового лидера рейтинга может быть связан с изменением названия флагманского бренда Jacobs на Monarch. Бренды кофе Jacobs и Nescafe традиционно занимали первые две строчки. В 2022 году кофе от JDE уже был лидером, а в 2023 году, после переименования Jacobs в Monarch, продажи этих двух брендов начали учитываться отдельно, в результате чего Jacobs занял второе место, а Nescafe — первое.

В 2025 году ожидается значительное повышение цен на кофе на 20-25%. Это может произойти из-за плохих погодных условий, неурожая и роста стоимости сырья, включая кофейные зерна.

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В прошлом году на рынке кофе в России сменился лидер. Согласно данным исследовательской компании Nielsen, сейчас самый лучший уровень продаж у бренда Monarch. «Первое место по продажам занял бренд Monarch, который выпускает в России подразделение нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE)», — передает РБК со ссылкой на Nielsen. Отмечается, что по сравнению с 2023 годом Monarch поднялся в рейтинге на пять пунктов. Марка Nescafe швейцарской компании Nestle заняла второе место, хотя год назад она была лидером рейтинга. В топ-5 самых продаваемых брендов также вошли Jardin от российской группы компаний «Орими», а также MacCoffee, принадлежащий сингапурской Food Empire Holdings. Рост продаж нового лидера рейтинга может быть связан с изменением названия флагманского бренда Jacobs на Monarch. Бренды кофе Jacobs и Nescafe традиционно занимали первые две строчки. В 2022 году кофе от JDE уже был лидером, а в 2023 году, после переименования Jacobs в Monarch, продажи этих двух брендов начали учитываться отдельно, в результате чего Jacobs занял второе место, а Nescafe — первое. В 2025 году ожидается значительное повышение цен на кофе на 20-25%. Это может произойти из-за плохих погодных условий, неурожая и роста стоимости сырья, включая кофейные зерна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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