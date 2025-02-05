Автобус с 30 пассажирами вылетел с трассы в Анталье

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В турецкой провинции Анталья автобус слетел с дороги
В турецкой провинции Анталья автобус слетел с дороги Фото:

Междугородний автобус, следовавший из Антальи в Адыяман (восток Турции), вылетел в кювет. Как сообщают местные СМИ, пострадало более 30 человек.  

«Водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет. В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», — передает телеканал TRT Haber. По данным источника, пострадали восемь детей.

Автобус упал с 25-метровой высоты после того, как вылетел трассы. Всех раненых доставили в ближайшие больницы. Из пострадавших десять находятся в тяжелом состоянии.

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Междугородний автобус, следовавший из Антальи в Адыяман (восток Турции), вылетел в кювет. Как сообщают местные СМИ, пострадало более 30 человек.   «Водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет. В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», — передает телеканал TRT Haber. По данным источника, пострадали восемь детей. Автобус упал с 25-метровой высоты после того, как вылетел трассы. Всех раненых доставили в ближайшие больницы. Из пострадавших десять находятся в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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