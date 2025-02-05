Автобус с 30 пассажирами вылетел с трассы в Анталье

Междугородний автобус, следовавший из Антальи в Адыяман (восток Турции), вылетел в кювет. Как сообщают местные СМИ, пострадало более 30 человек.
«Водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет. В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», — передает телеканал TRT Haber. По данным источника, пострадали восемь детей.
Автобус упал с 25-метровой высоты после того, как вылетел трассы. Всех раненых доставили в ближайшие больницы. Из пострадавших десять находятся в тяжелом состоянии.
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