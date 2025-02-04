Челябинский депутат-слесарь, попавшийся на краже нефти, не смог вернуть Lexus

Депутат собрания депутатов Сосновского района Челябинской области и по совместительству слесарь в местной организации ЖКХ Павел Ленк, попавшийся на краже нефтепродуктов, не смог вернуть арестованный в ходе следствия Lexus. В пресс-службе прокуратуры региона не стали уточнять имени обвиняемого, но сообщили, что данный автомобиль он использовал при совершении преступления.
«На имущество, находящееся в фактическом пользовании обвиняемого — автомобиль „Лексус LX450D“, 2016 года выпуска, среднерыночной стоимостью 6,7 млн рублей наложен арест. Сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В своей апелляционной жалобе адвокат указывал, что имущество должно быть возвращено, так как фактически принадлежит 82-летней матери обвиняемого. При этом в ходе следствия установлено, что именно данный Lexus Ленк с соучастниками использовали при совершении вменяемого преступления.
Ленк попал под следствие в марте 2024 года. Его задержали и обвинили в краже нефтепродуктов путем незаконной врезки в нефтепровод. Вместе с ним по делу проходит двое соучастников. По версии следствия, группа похищала нефть с января 2023 года до момента задержания. За это время они похитили не менее 365 тонн топлива на общую сумму свыше 18 млн рублей.
Уже находясь под следствием, Ленк получил иск от комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Дело касается спора, вытекающего из договора аренды земельных участков.
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