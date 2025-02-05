Курганский спикер окружной думы Романович строит ТЦ в Каменске-Уральском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнесмен из Кургана построит ТЦ в Каменске-Уральском
Бизнесмен из Кургана построит ТЦ в Каменске-Уральском Фото:

Курганский спикер окружной думы и бизнесмен Роман Романович строит торговый центр в Каменске-Уральском (Свердловская область). Объект планируют сдать к лету 2026 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. 

«Бизнесмен Роман Романович уже завершил проектирование и приступил к строительству торгового центра в Каменске-Уральском. Территории будущего объекта огорожена забором, на площадке завезена строительная техника», — рассказал инсайдер. 

Торговый центр строится на пересечении улиц Кунавина и Кирова. Площадь участка около 13 тысяч квадратов. Он будет состоять из двух этажей и иметь большую парковку.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен Романович строит универсальный магазин в Заозерном. Торговый объект для местной сети «Метрополис» возведут до конца 2025 года. Он появится в районе строящегося бассейна КГУ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский спикер окружной думы и бизнесмен Роман Романович строит торговый центр в Каменске-Уральском (Свердловская область). Объект планируют сдать к лету 2026 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.  «Бизнесмен Роман Романович уже завершил проектирование и приступил к строительству торгового центра в Каменске-Уральском. Территории будущего объекта огорожена забором, на площадке завезена строительная техника», — рассказал инсайдер.  Торговый центр строится на пересечении улиц Кунавина и Кирова. Площадь участка около 13 тысяч квадратов. Он будет состоять из двух этажей и иметь большую парковку. Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен Романович строит универсальный магазин в Заозерном. Торговый объект для местной сети «Метрополис» возведут до конца 2025 года. Он появится в районе строящегося бассейна КГУ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...