Курганский спикер окружной думы Романович строит ТЦ в Каменске-Уральском

Курганский спикер окружной думы и бизнесмен Роман Романович строит торговый центр в Каменске-Уральском (Свердловская область). Объект планируют сдать к лету 2026 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«Бизнесмен Роман Романович уже завершил проектирование и приступил к строительству торгового центра в Каменске-Уральском. Территории будущего объекта огорожена забором, на площадке завезена строительная техника», — рассказал инсайдер.
Торговый центр строится на пересечении улиц Кунавина и Кирова. Площадь участка около 13 тысяч квадратов. Он будет состоять из двух этажей и иметь большую парковку.
Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен Романович строит универсальный магазин в Заозерном. Торговый объект для местной сети «Метрополис» возведут до конца 2025 года. Он появится в районе строящегося бассейна КГУ.
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