Песков — URA.RU: Кремль приветствует позицию Госдепа США

Песков: Кремль приветствует позицию Госдепа США
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Кремль приветствует позицию Госдепа США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Кремль приветствует позицию Госдепа США Фото:

Позиция о многополярности в мире, которую высказывает новый глава Госдепа США Марко Рубио, соответствует позиции президента РФ Владимира Путина и приветствуется Кремлем. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это [слова Рубио] корреспондируется с нашим пониманием, с видением нашего президента. Мы приветствуем такие заявления», — подчеркнул Песков.

В одном из интервью новый глава Госдепа США Марко Рубио в своих высказываниях практически повторил тезисы Мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина (выступление было в 2007 году). В частности, Рубио заявил, что политика многих государств мира, в том числе России, Китая преследует защиту национальных интересов. Кроме того, он признал, что мир возвращается к многополярности, а монополярный мир — это «аномалия, продукт окончания холодной войны».

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Позиция о многополярности в мире, которую высказывает новый глава Госдепа США Марко Рубио, соответствует позиции президента РФ Владимира Путина и приветствуется Кремлем. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это [слова Рубио] корреспондируется с нашим пониманием, с видением нашего президента. Мы приветствуем такие заявления», — подчеркнул Песков. В одном из интервью новый глава Госдепа США Марко Рубио в своих высказываниях практически повторил тезисы Мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина (выступление было в 2007 году). В частности, Рубио заявил, что политика многих государств мира, в том числе России, Китая преследует защиту национальных интересов. Кроме того, он признал, что мир возвращается к многополярности, а монополярный мир — это «аномалия, продукт окончания холодной войны».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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