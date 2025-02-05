Песков — URA.RU: Кремль приветствует позицию Госдепа США

Позиция о многополярности в мире, которую высказывает новый глава Госдепа США Марко Рубио, соответствует позиции президента РФ Владимира Путина и приветствуется Кремлем. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это [слова Рубио] корреспондируется с нашим пониманием, с видением нашего президента. Мы приветствуем такие заявления», — подчеркнул Песков.
В одном из интервью новый глава Госдепа США Марко Рубио в своих высказываниях практически повторил тезисы Мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина (выступление было в 2007 году). В частности, Рубио заявил, что политика многих государств мира, в том числе России, Китая преследует защиту национальных интересов. Кроме того, он признал, что мир возвращается к многополярности, а монополярный мир — это «аномалия, продукт окончания холодной войны».
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