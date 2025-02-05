ВС РФ освободили Новомолынск

ВС РФ заняли новый населенный пункт в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы российской Федерации освободили очередной населенный пункт в Харьковской области. Под контроль российских военных перешел Новомлынск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области», — сообщили представители оборонного ведомства страны в своем telegram-канале. В операции по освобождению населенного пункта принимали участие военные группировки войск «Запад».
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