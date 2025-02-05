ВС РФ освободили Новомолынск

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ВС РФ заняли новый населенный пункт в Харьковской области
ВС РФ заняли новый населенный пункт в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы российской Федерации освободили очередной населенный пункт в Харьковской области. Под контроль российских военных перешел Новомлынск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области», — сообщили представители оборонного ведомства страны в своем telegram-канале. В операции по освобождению населенного пункта принимали участие военные группировки войск «Запад».

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Вооруженные силы российской Федерации освободили очередной населенный пункт в Харьковской области. Под контроль российских военных перешел Новомлынск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области», — сообщили представители оборонного ведомства страны в своем telegram-канале. В операции по освобождению населенного пункта принимали участие военные группировки войск «Запад».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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