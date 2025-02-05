Челябинский суд оставил в силе решение о национализации «Макфы»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд оставил ранее вынесенные решения о национализации в силе
Суд оставил ранее вынесенные решения о национализации в силе Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил в силе решение о национализации холдинга «Макфа». Об этом URA.RU сообщила представитель экс-владельцев холдинга.

«Вынесено кассационное определение, которое оставило в силе решение Центрального районного суда и апелляционное определение по делу „Макфы“. Согласно им, акции и доли в предприятиях холдинга обращены в доход государства», — сообщила URA.RU адвокат семьи Юревичей Людмила Айвар.

Акции крупнейшего в России производителя макаронных изделий холдинга «Макфа» перешли государству по требованию Генпрокуратуры РФ. По заявлениям надзорного ведомства поводом для этого стали уголовные дела в отношении основателей «Макфы» — экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба обвиняются в коррупции. Бывшие собственники настаивают, что бизнес компании не имеет коррупционного происхождения и принадлежал семье Юревич с середины девяностых годов. Активами «Макфы» владела семья экс-губернатора — его родители Валерий и Наталья Юревичи, а также сын Александр.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил в силе решение о национализации холдинга «Макфа». Об этом URA.RU сообщила представитель экс-владельцев холдинга. «Вынесено кассационное определение, которое оставило в силе решение Центрального районного суда и апелляционное определение по делу „Макфы“. Согласно им, акции и доли в предприятиях холдинга обращены в доход государства», — сообщила URA.RU адвокат семьи Юревичей Людмила Айвар. Акции крупнейшего в России производителя макаронных изделий холдинга «Макфа» перешли государству по требованию Генпрокуратуры РФ. По заявлениям надзорного ведомства поводом для этого стали уголовные дела в отношении основателей «Макфы» — экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба обвиняются в коррупции. Бывшие собственники настаивают, что бизнес компании не имеет коррупционного происхождения и принадлежал семье Юревич с середины девяностых годов. Активами «Макфы» владела семья экс-губернатора — его родители Валерий и Наталья Юревичи, а также сын Александр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...