Челябинский суд оставил в силе решение о национализации «Макфы»

Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил в силе решение о национализации холдинга «Макфа». Об этом URA.RU сообщила представитель экс-владельцев холдинга.
«Вынесено кассационное определение, которое оставило в силе решение Центрального районного суда и апелляционное определение по делу „Макфы“. Согласно им, акции и доли в предприятиях холдинга обращены в доход государства», — сообщила URA.RU адвокат семьи Юревичей Людмила Айвар.
Акции крупнейшего в России производителя макаронных изделий холдинга «Макфа» перешли государству по требованию Генпрокуратуры РФ. По заявлениям надзорного ведомства поводом для этого стали уголовные дела в отношении основателей «Макфы» — экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба обвиняются в коррупции. Бывшие собственники настаивают, что бизнес компании не имеет коррупционного происхождения и принадлежал семье Юревич с середины девяностых годов. Активами «Макфы» владела семья экс-губернатора — его родители Валерий и Наталья Юревичи, а также сын Александр.
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