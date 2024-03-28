Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции холдинга «Макфа»

28 марта 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ потребовала изъять весь бизнес «Макфы» Фото: Илья Московец © URA.RU В Центральный районный суд Челябинска 28 марта поступил иск Генпрокуратуры к холдингу «Макфа». Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. «Иск о взыскании акции предприятий „Макфы“ в пользу государства направлен в В Центральный районный суд Челябинска. Иск принят к производству и будет расмотрен 9 апреля», — следует из базы данных суда. Ответчиками выступают все предприятия холдинга (в том числе компании, зарегистрированные в офшорной зоне). Ответчиками стали АО «Макфа», свердловское АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Проспект» (магазины), ООО «Родник» (торгово-развлекательные комплексы), ООО «Отельстрой» (челябинский Radisson). Среди владельцев значится экс-депутат Госдумы Владимир Белоусов, который сейчас находится в международном розыске. Документы в базе суда еще не появились. И суть претензий к холдингу пока не озвучены. В пресс-службе «Макфы» претензии генпрокуратуры URA.RU не комментируют. Ранее генпрокуратура добилась передачи в пользу государства акции еще одного крупного челябинского холдинга — Челябинского электрометаллургического комбината и всех связанных с ним предприятий. Владельцами холдинга ЧЭМК до решения суда была семья бизнесмена Юрия Антипова. 28 марта генпрокуратура затребовала передать государству акции предприятий холдинга «Ариант», которым владеет семья бизнесмена Александра Аристова. Бизенес Аристова и Антипова был совместный. В 2020 году бизнес был разделен. Также генпрокуратура взыскивает через суд взыскать 105 млрд рублей с Антипова и Аристова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральный районный суд Челябинска 28 марта поступил иск Генпрокуратуры к холдингу «Макфа». Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. «Иск о взыскании акции предприятий „Макфы“ в пользу государства направлен в В Центральный районный суд Челябинска. Иск принят к производству и будет расмотрен 9 апреля», — следует из базы данных суда. Ответчиками выступают все предприятия холдинга (в том числе компании, зарегистрированные в офшорной зоне). Ответчиками стали АО «Макфа», свердловское АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Проспект» (магазины), ООО «Родник» (торгово-развлекательные комплексы), ООО «Отельстрой» (челябинский Radisson). Среди владельцев значится экс-депутат Госдумы Владимир Белоусов, который сейчас находится в международном розыске. Документы в базе суда еще не появились. И суть претензий к холдингу пока не озвучены. В пресс-службе «Макфы» претензии генпрокуратуры URA.RU не комментируют. Ранее генпрокуратура добилась передачи в пользу государства акции еще одного крупного челябинского холдинга — Челябинского электрометаллургического комбината и всех связанных с ним предприятий. Владельцами холдинга ЧЭМК до решения суда была семья бизнесмена Юрия Антипова. 28 марта генпрокуратура затребовала передать государству акции предприятий холдинга «Ариант», которым владеет семья бизнесмена Александра Аристова. Бизенес Аристова и Антипова был совместный. В 2020 году бизнес был разделен. Также генпрокуратура взыскивает через суд взыскать 105 млрд рублей с Антипова и Аристова.