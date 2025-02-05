Путин ратифицирует военный договор с Беларусью

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Владимир Путин назначил Александра Глушко председателем при ратификации документа о сотрудничестве между РФ и Беларусью
Владимир Путин назначил Александра Глушко председателем при ратификации документа о сотрудничестве между РФ и Беларусью Фото:

Российский президент Владимир Путин выносит на ратификацию договор с Беларусью о гарантиях безопасности. Председателем при рассмотрении соответствующего документа, который представит его парламентариям, назначен замглавы МИД РФ Александр Глушко.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Глушко официальным представителем президента <...>при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса ратификации документа о гарантиях безопасности между РФ и республикой Беларусь», — отмечается в соответствующем указе президента. Он опубликован на официальной сайте опубликования правовых актов.

Договор о сотрудничестве между странами в сфере безопасности был подписан в декабре. Этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии, отмечал Владимир Путин.

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Российский президент Владимир Путин выносит на ратификацию договор с Беларусью о гарантиях безопасности. Председателем при рассмотрении соответствующего документа, который представит его парламентариям, назначен замглавы МИД РФ Александр Глушко. «Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Глушко официальным представителем президента <...>при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса ратификации документа о гарантиях безопасности между РФ и республикой Беларусь», — отмечается в соответствующем указе президента. Он опубликован на официальной сайте опубликования правовых актов. Договор о сотрудничестве между странами в сфере безопасности был подписан в декабре. Этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии, отмечал Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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