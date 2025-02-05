Путин ратифицирует военный договор с Беларусью

Российский президент Владимир Путин выносит на ратификацию договор с Беларусью о гарантиях безопасности. Председателем при рассмотрении соответствующего документа, который представит его парламентариям, назначен замглавы МИД РФ Александр Глушко.
«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Глушко официальным представителем президента <...>при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса ратификации документа о гарантиях безопасности между РФ и республикой Беларусь», — отмечается в соответствующем указе президента. Он опубликован на официальной сайте опубликования правовых актов.
Договор о сотрудничестве между странами в сфере безопасности был подписан в декабре. Этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии, отмечал Владимир Путин.
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