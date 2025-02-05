Бастрыкин рассказал об открытии нового «фронта» Украины против России

Бастрыкин: спецслужбы Украины развернули кампанию по радикализации россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин заявил, что в СК ведется предметная работа против украинской подрывной деятельности
Бастрыкин заявил, что в СК ведется предметная работа против украинской подрывной деятельности Фото:

Украина при поддержке Запада занимается развертыванием кампании по радикализации и дезинформации россиян. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что это оказывает значительное влияние на распространение идей терроризма и неонацизма в контексте специальной военной операции.

«Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК. Его слова передает ТАСС. Председатель сообщил, что Следственный комитет активно работает над противодействием этому процессу.

С начала введения уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ было возбуждено 615 уголовных дел, из которых 365 уже дошли до суда. Также Бастрыкин подчеркнул важность борьбы с радикализацией молодежи, указав на необходимость создания государственной системы социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением. Эта система должна включать кураторство и психологическое тестирование учащихся для выявления групп риска.

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Украина при поддержке Запада занимается развертыванием кампании по радикализации и дезинформации россиян. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что это оказывает значительное влияние на распространение идей терроризма и неонацизма в контексте специальной военной операции. «Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК. Его слова передает ТАСС. Председатель сообщил, что Следственный комитет активно работает над противодействием этому процессу. С начала введения уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ было возбуждено 615 уголовных дел, из которых 365 уже дошли до суда. Также Бастрыкин подчеркнул важность борьбы с радикализацией молодежи, указав на необходимость создания государственной системы социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением. Эта система должна включать кураторство и психологическое тестирование учащихся для выявления групп риска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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